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Profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić izneo je šokantnu informaciju da su blokaderi samo za hranu tokom blokada univerziteta potrošili više od sedam miliona evra, čime je otvorio pitanje porekla novca i načina na koji su finansirane aktivnosti tokom blokada.

Naime, Čedomir Antić je, govoreći o blokaderskim troškovima, naveo da je za ketering na univerzitetima izdvojena ogromna suma novca.

- Blokaderi su samo za ketering na univerzitetima potrošili preko sedam miliona evra - kazao je profesor Antić gostujući na TV Prva.

Celu izjavu profesora Antića poslušajte na snimku u nastavku:

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