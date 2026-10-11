Pitanje porekla novca i načina na koji su finansirane aktivnosti tokom blokada
odakle novac?
POTROŠILI SU VIŠE OD SEDAM MILIONA EVRA SAMO ZA KETERING TOKOM BLOKADA UNIVERZITETA Čedomir Antić izneo šokantne podatke o finansiranju blokadera (VIDEO)
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Profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić izneo je šokantnu informaciju da su blokaderi samo za hranu tokom blokada univerziteta potrošili više od sedam miliona evra, čime je otvorio pitanje porekla novca i načina na koji su finansirane aktivnosti tokom blokada.
Naime, Čedomir Antić je, govoreći o blokaderskim troškovima, naveo da je za ketering na univerzitetima izdvojena ogromna suma novca.
- Blokaderi su samo za ketering na univerzitetima potrošili preko sedam miliona evra - kazao je profesor Antić gostujući na TV Prva.
Celu izjavu profesora Antića poslušajte na snimku u nastavku:
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