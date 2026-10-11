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Potvrda koja je stigla od Studentske liste da je bivši general Ratko Mladić "zločinac", a Republika Srpska "genocidna", poslužila je regionalnim medijima da istaknu kao jednu od glavnih vesti!

Sarajevski mediji u punom zamahu izveštavali su o blokaderskom skupu koji je juče bio održan u Nišu, gde je došlo do sukoba studenata, jer je nekolicina studenata blokadera napala maloletne dečake koji su nosili zastavu sa likom Ratka Mladića.

00:27 1 Došli na blokaderski skup s zastavom Ratka Mladića, pa oterani Izvor: Kurir

Ovi mediji, kao i uvek, koji prenose dešavanja iz Srbije, i sad su se u istom maniru pokazali, te je u njihovim vestima posebno istaknuto to da blokaderi "negoduju zbog zločinca", kao i da su "oterali" one koji su zastavu istakli.

Srajevski mediji o incidentu u Nišu, gde je napadnuta grupa momaka koja je istakla zastavu Ratka Mladića Foto: Printscreen

Portali poput "Slobodna Bosna", "oslobođenje.ba" koristili su skoro pa isti naslov, ne bi li što bolje prikazali tamošnjoj javnosti da je grupa mladića koja je istakla zastavu generala "oterana".

Sarajevski mediji o incidentu u Nišu gde je napadnuta grupa momaka koja je istakla zastavu Ratka Mladića Foto: Pritscreen

- Incident na skupu Studentske liste u Nišu: Studenti došli sa zastavom s likom zločinca Ratka Mladića, okupljeni ih OTJERALI - glasio je naslov.

Sarajevski mediji o incidentu u Nišu gde je napadnuta grupa momaka koja je istakla zastavu Ratka Mladića Foto: Printscreeen