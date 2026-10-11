Politika
TOLIKO O TOME KO JE JAČI POL! Vučić nasmejao sve za kafanskim stolom - Evo ko je naručio rakiju, a ko pivo (VIDEO)
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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom putem zvaničnog Instagram naloga.
Podelio je snimak posete etno-selu u Merošini, na kome se vidi kako društvo sa kojim putuje naručuje šta će da popiju.
- Žene piju rakiju, a muškarci pivo. Toliko o tome ko je jači pol - rekao je Vučić i nasmejao prisutne.
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