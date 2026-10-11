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Siniša Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu, obišao je danas radnike Gradske čistoće u pogonu Čukarica.

Mali je vrednim radnicima doneo doručak, pa seo da doručkuje zajedno sa njima.

- Došao sam da vam zahvalim za sve što činite za grad, za državu, po snegu i po suncu, nema stajanja. Velika zahvalnost. Došao sam da čujem šta smo pogrešili, šta treba da promenimo - rekao je Mali.

Zatim se Mali obratio "tiktokeru" i pitao kako bi i on mogao da postane uspešan nalik njemu.

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Siniša Mali pleše sa radnikom Gradske čistoće Izvor: Informer TV

- Gledao sam sve njegove tiktokove. Ajde otkrij nam neku tajnu - tražio je Mali i rekao da ne postoji nijedan uspešniji tiktoker.

- Probaću da budem kao ti - rekao je.

- Dok sam vodio grad - ako se jedan kontejner vidi, svi će se za to uhvatiti, jedva čekaju. Takva je ljudska priroda - kazao je Mali.

Mali je napomenuo da će biti obnovljen vozni park i mehanizacija kako bi za Ekspo sve bilo čisto, a da i nakon toga ostane na korišćenje.

Zatim je Mali sa svojim omiljenim tiktokerom zaplesao na kiši.

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