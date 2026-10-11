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Lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija objavila je novi predizborni video-spot u kojem se pojavljuje nosilac liste i kandidat za budućeg premijera Aleksandar Vučić koji zbunjenom vozaču i njegovoj porodici ukazuje na to koji je pravi put.

Posle uloge konobara, sad se našao u ulozi saputnika na zadnjem sedištu automobila...

- Znaš pravi put?, pita supruga svoga muža.

- Nisam siguran, kaže on.

- 25. oktobra, nastavite napred, kaže im Vučić.

- Otkud vi?, pita ga vozač.

- Da pomognem? Vidim da niste sigurni kojim putem bi Srbija trebalo da ide, kaže Vučić.

- Ćale, skreni levo, molim te, kaže sin ocu za volanom.

- Možemo i levo, sredili smo te puteve, ali to nas udaljava od Rusije i Kine, pojašnjava Vučić i pita:

- Umeš da voziš, sine?

- Pa vozim, ali ćale tu nešto bezveze i onda...

- Ne, ima on potencijal, znate, ali mu fali iskustva, a to ide s godinama, kaže otac.

- A da skrenemo ovde desno?, pita supruga, a Vučić joj kaže:

- Ako skrenemo desno, to će nas udaljiti od Evrope i Amerike.

- Pa koji je onda pravi put?

- Jedini pravi put je naš, srpski put. Vreme u kojem živimo zahteva promišljene odluke, odgovornost i iskustvo za svaki sledeći korak, kaže Vučić uz poruku: Sad vi odlučujete kojim putem ćete dalje.