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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski jutros je razgovarala sa Nišlijama o posebnom programu za razvoj juga Srbije, koji je predstavio Aleksandar Vučić.

- Plan obuhvata pet okruga na jugu Srbije, sa ciljem otvaranja 50.000 novih radnih mesta, privlačenja više od 20 velikih investicija, modernizacije 1.000 kilometara puteva i snažnije podrške domaćoj privredi - istakla je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski u Nišu Foto: Srpska stranka Zavetnici

- Za Niš i čitav jug Srbije posebno su važni novi proizvodni pogoni, razvoj industrijskih zona i bolje povezivanje gradova i opština.
Srbija pobeđuje. Jug pobeđuje - zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.

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