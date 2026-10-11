Politika
SRBIJA POBEĐUJE, JUG POBEĐUJE: Milica Đurđević Stamenkovski sa Nišlijama razgovarala o novom planu Aleksandra Vučića za jug Srbije
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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski jutros je razgovarala sa Nišlijama o posebnom programu za razvoj juga Srbije, koji je predstavio Aleksandar Vučić.
- Plan obuhvata pet okruga na jugu Srbije, sa ciljem otvaranja 50.000 novih radnih mesta, privlačenja više od 20 velikih investicija, modernizacije 1.000 kilometara puteva i snažnije podrške domaćoj privredi - istakla je ona.
Milica Đurđević Stamenkovski u Nišu Foto: Srpska stranka Zavetnici
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- Za Niš i čitav jug Srbije posebno su važni novi proizvodni pogoni, razvoj industrijskih zona i bolje povezivanje gradova i opština.
Srbija pobeđuje. Jug pobeđuje - zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.
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