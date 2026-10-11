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Unutar blokaderskog pokreta zavladao je potpuni slom, jer se čak i njihovi najvatreniji navijači zgražavaju nad vulgarnim, uvredljivim i primitivnim istupima najistaknutijih blokadera. Da su blokaderi i njihovi ideolozi potpuno pogubili konce i da narod više ne može da podnese njihove bolesne ispade, svedoči i objava na društvenim mrežama koja je zapalila internet.

Korisnici, koji i sami podržavaju blokadersku listu, zgranuto komentarišu bljuvotine koje prosipaju lica sa njihove liste, otvoreno se pitajući kako ih nije sramota. Posebnu pažnju privukao je još jedan sumanuti govor Jova Bakića, u kojem je uspeo da u samo nekoliko rečenica ponovi reči poput "vazal", "zulum", "dahija" i "kabadahija", dok u delirijumu preti zatvorima i lustracijama!

Tako je jedna korisnica Iksa prokomentarisala Bakićev rečnik iskrenim sablažnjavanjem:

- Kako ove ljude nije sramota! Univerzitetski profesor!

Foto: Printscreen

Dok se blokaderski krugovi valjaju u sopstvenom blatu i besmislenim tiradama, jasno je da je narod u Srbiji odavno prozreo njihov providni cirkus, dok se njihovi sopstveni birači stide kad vide ko im se nalazi na listi.