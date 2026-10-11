BLOKADERI SE ZGRAŽAVAJU NAD REČNIKOM SVOJIH KANDIDATA! Jovo Bakić ponovo priča nebuloze! "Kako ove ljude nije sramota, pa on je univerzitetski profesor"!
Unutar blokaderskog pokreta zavladao je potpuni slom, jer se čak i njihovi najvatreniji navijači zgražavaju nad vulgarnim, uvredljivim i primitivnim istupima najistaknutijih blokadera. Da su blokaderi i njihovi ideolozi potpuno pogubili konce i da narod više ne može da podnese njihove bolesne ispade, svedoči i objava na društvenim mrežama koja je zapalila internet.
Korisnici, koji i sami podržavaju blokadersku listu, zgranuto komentarišu bljuvotine koje prosipaju lica sa njihove liste, otvoreno se pitajući kako ih nije sramota. Posebnu pažnju privukao je još jedan sumanuti govor Jova Bakića, u kojem je uspeo da u samo nekoliko rečenica ponovi reči poput "vazal", "zulum", "dahija" i "kabadahija", dok u delirijumu preti zatvorima i lustracijama!
Tako je jedna korisnica Iksa prokomentarisala Bakićev rečnik iskrenim sablažnjavanjem:
- Kako ove ljude nije sramota! Univerzitetski profesor!
Dok se blokaderski krugovi valjaju u sopstvenom blatu i besmislenim tiradama, jasno je da je narod u Srbiji odavno prozreo njihov providni cirkus, dok se njihovi sopstveni birači stide kad vide ko im se nalazi na listi.
Kurir Politika