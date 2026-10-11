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Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i kandidat studentske liste Dejan Šoškić nije želeo danas da komentariše informacije koje su Ana Brnabić i Aleksandar Jakšić danas otkrili javnosti.

Podsećamo, Jakšić je javnosti saopštio, i predočio dokaze u vidu zvaničnih dokumenata, da je Šoškić na osnovu falsifikovanih dokumenata 2015. godine izabran u zvanje redovnog profesora na tom fakultetu.

Šoškić je u kratkoj izjavi za Insajder rekao da odgovore na ta pitanja treba da daju Ekonomski fakultet i Rektorat, čime je izbegao da da odgovor na vrlo jasno pitanje, što izgleda kao prećutno priznanje.

Član Predsedništva SNS Aleksandar Jakšić optužio je danas Šoškića da nije ispunjavao uslove da 2015. godine postane redovni profesor na Ekonomskom fakultetu, rekavši da je na tu poziciju izabran na bazi falsifikovanih izveštaja i dodao da su o tome obavestili sve na Ekonomskom fakultetu i ostatku akademske zajednice.

Svu dokumentaciju koju je Jakšić predstavio možete pročitati klikom na linkove ispod:

Jakšić je rekao da je minimalni uslov za to unapređenje da je profesor objavio najmanje dva naučna rada u časopisima C liste ili tri rada u časopisima koji su od međunarodnog značaja iz kategorije M24, ali da postoji mogućnost i da to budu jedan rad u časopisu C liste i dva iz kategorije M24, što je Šoškić imao, ali ne u trenutku kada je pokrenuta inicijativa da bude imenovan u zvanje redovnog profesora, već kasnije.

- U trenutku kada su oni rekli da on ispunjava te uslove, ne samo što nije imao objavljen rad, nego oni nisu imali ni zvanične potvrde da će taj rad biti objavljen, bilo koji od ova četiri rada koje je komisija navela - obelodanio je Jakšić.