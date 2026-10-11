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Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik oglasio se povodom podrške Aleksandru Vučiću, nosiocu i prvom na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", poručivši da za Republiku Srpsku nema drugog izbora i pozvao građane koji su poreklom ili na drugi način vezani za nju da glasaju za Aleksandra Vučića.

- Ponovo s Aleksandrom Vučićem. Vidim da mu prija da svojom škodom krstari Srbijom i razgovara s ljudima – i znam da pobeda nije pitanje. Ona se oseća. I on je oseća.

- Za Republiku Srpsku nema drugog izbora, niti ga je ikada bilo. Aleksandar Vučić je čovek koji je Srbiju podigao, osnažio i vratio na mesto koje joj pripada. Zato pozivam sve koji vole Republiku Srpsku, sve koji su odande poreklom, sve koji su na bilo koji način vezani za nju – neka daju svoj glas. Neka glasaju za Aleksandra Vučića. Jer pobeda Srbije je i naša pobeda. I obrnuto. Tako je oduvek bilo i tako će ostati.

- A nakon pobede ukrstićemo iskustva o tome kome je više godio prelaz sa predsedničke na premijersku poziciju - poručio je Dodik.

Aleksandar Vučić sastao se sa Miloradom Dodikom u restoranu, gde mu je čestitao pobedu na opštim izborima održanim u nedelju u Bosni i Hercegovini i zahvalio na dugogodišnjoj saradnji i zajedničkoj borbi za Srbiju i Srpsku. Više o tome pročitajte klikom ovde.