Slušaj vest

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik oglasio se povodom podrške Aleksandru Vučiću, nosiocu i prvom na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", poručivši da za Republiku Srpsku nema drugog izbora i pozvao građane koji su poreklom ili na drugi način vezani za nju da glasaju za Aleksandra Vučića.

- Ponovo s Aleksandrom Vučićem. Vidim da mu prija da svojom škodom krstari Srbijom i razgovara s ljudima – i znam da pobeda nije pitanje. Ona se oseća. I on je oseća.

- Za Republiku Srpsku nema drugog izbora, niti ga je ikada bilo. Aleksandar Vučić je čovek koji je Srbiju podigao, osnažio i vratio na mesto koje joj pripada. Zato pozivam sve koji vole Republiku Srpsku, sve koji su odande poreklom, sve koji su na bilo koji način vezani za nju – neka daju svoj glas. Neka glasaju za Aleksandra Vučića. Jer pobeda Srbije je i naša pobeda. I obrnuto. Tako je oduvek bilo i tako će ostati.

- A nakon pobede ukrstićemo iskustva o tome kome je više godio prelaz sa predsedničke na premijersku poziciju - poručio je Dodik.

Aleksandar Vučić sastao se sa Miloradom Dodikom u restoranu, gde mu je čestitao pobedu na opštim izborima održanim u nedelju u Bosni i Hercegovini i zahvalio na dugogodišnjoj saradnji i zajedničkoj borbi za Srbiju i Srpsku. Više o tome pročitajte klikom ovde.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"MILE I JA" Vučić sa Dodikom: Zanimljivo, nismo predsednici ni on, ni ja, a i dalje se nalazimo i kujemo planove! (VIDEO)
Screenshot 2026-10-11 143722.png
Politika"OTKUD VI?!" Vučić seo na zadnje sedište i upitao: "Umeš li da voziš, sine" pa poslao snažnu poruku: Jedini pravi put je naš - srpski put! Novi spot (VIDEO)
Avucic.jpg
PolitikaVUČIĆ O GRBIĆU: Najveća pobeda je kada čovek koji nikada nije glasao za nas danas kaže da želi da nam ukaže poverenje! (VIDEO)
Aleksandar Vučić Filip Grbić.jpg
PolitikaTOLIKO O TOME KO JE JAČI POL! Vučić nasmejao sve za kafanskim stolom - Evo ko je naručio rakiju, a ko pivo (VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg