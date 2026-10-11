"HOĆU I JA DA KISNEM KAD VI KISNETE!" Ni provala oblaka ne može da zaustavi Vučića, ZAGRMEO u Zrenjaninu: San postaje java, do Beograda za 35 minuta! (VIDEO)
- Vučić je u Zrenjaninu govorio uprkos jakom pljusku i poručio da ga kiša neće sprečiti da razgovara sa građanima.
- Najavio je da će do kraja 2028. biti otvorena prva deonica puta od Beograda kroz Zrenjanin do Beograd-Kovačice.
- Istakao je da je to nekada bio pusti san, a da će za četiri godine postati svakodnevica.
Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera Srbije, i danas je putovao Srbijom i razgovarao sa građanima, a put ga je naveo na Zrenjanin.
Kao što je bilo najavljeno, pojedine delove je pogodila kiša, te je u Zrenjaninu lila kao kabla, ali to Vučića nije sprečilo da razgovara sa narodom!
- Hoću i ja da kisnem kad vi kisnete - rekao je na početku.
- Ono što je najvažnije: do kraja 2028. otvaramo prvu deonicu, od Beograda kroz Zrenjanin do Beograd - Kovačica. Ono što je nekad bio pusti san, za 4 godine postane java i svakodnevica. Obećavam vam, radiću još marljivije, radiću više, trudiću se i boriti da ispravimo greške i da uradimo još mnogo, mnogo stvari, i da nam Srbija ostane stabilna, mirna, i da sigurnim korakom ide u budućnost.
Kurir.rs