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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera Srbije, i danas je putovao Srbijom i razgovarao sa građanima, a put ga je naveo na Zrenjanin.

Kao što je bilo najavljeno, pojedine delove je pogodila kiša, te je u Zrenjaninu lila kao kabla, ali to Vučića nije sprečilo da razgovara sa narodom!

- Hoću i ja da kisnem kad vi kisnete - rekao je na početku.

- Ono što je najvažnije: do kraja 2028. otvaramo prvu deonicu, od Beograda kroz Zrenjanin do Beograd - Kovačica. Ono što je nekad bio pusti san, za 4 godine postane java i svakodnevica. Obećavam vam, radiću još marljivije, radiću više, trudiću se i boriti da ispravimo greške i da uradimo još mnogo, mnogo stvari, i da nam Srbija ostane stabilna, mirna, i da sigurnim korakom ide u budućnost.