- Da mu govorim neke stvari koje, koje mislim, jer je to tema bila. Tema je bila Vučić. E sad, ja: on napada, ja branim; on napada, ja branim, i taj razgovor postaje sve užareniji, i ja sad pokušavam nešto. I u jednom trenutku, ovaj, ja kažem: dobro, evo u pravu si ti, u pravu si ti da sam to što kažeš za, za tog čoveka, a automatski sam i ja onda prodana duša, gnjida i sve šta već ti misliš o meni. Ali reci mi, ovaj, otkud ti na onoj drugoj strani? Otkud ti na strani onih koji napadaju crkvu, koji bi od crkava pravili disko klubove, koji bi odvajali Vojvodinu, koji, koji pljuju Svetog vladiku Nikolaja? Otkud ti, bre, na toj strani? Aj pusti sad mene, evo, ja sam, ja sam pokvarenjak, ali šta ti radiš tamo? Šta ti radiš u istom vozu i u istoj koloni sa čovekom koji bi da proganja, da tuče, da naša tela plivaju Savom? Otkud ti, brate, tamo? E, to je trenutak, kako da kažem, ne znam kako da to obnovim sad, s tim čovekom i sa svim tim koji u suštini ne dozvoljavaju da i ja imam neki stav - naveo je.