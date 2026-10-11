"PROŠLI PUT SAM ZA VUČIĆA POTPISAO JEDNOM RUKOM, SAD ĆU S OBE!" Proslavljeni Nikola Pejaković rasturio blokadere u 3 minuta! (VIDEO)
Proslavljeni srpski glumac, muzičar, pozorišni reditelj i scenarista Nikola Pejaković Kolja, gostujući u jednoj emisiji, objasnio je zašto pruža podršku Aleksandru Vučiću i zašto će ovoga puta — u odnosu na prošli kada je potpisao jednom rukom — sada glasati za njega sa obe ruke!
- Možda nije ovo za tvoju emisiju, ali imao sam raspravu sa čovekom telefonsku, gde sam upravo rekao, par meseci pre one besede, ja sam potpisao podršku Vučiću, koji je tad bio predsednik Srbije. I onda sam u tom telefonskom razgovoru rekao tom poznaniku kako sam tad potpisao to desnom rukom, jer desnom i pišem, a sad bih to potpisao s obe ruke - rekao je na početku.
Kako je dodao, prijatelj je počeo da napada Vučića, naš proslavljeni umetnik je počeo da ga brani — i sebe i Vučića.
- Da mu govorim neke stvari koje, koje mislim, jer je to tema bila. Tema je bila Vučić. E sad, ja: on napada, ja branim; on napada, ja branim, i taj razgovor postaje sve užareniji, i ja sad pokušavam nešto. I u jednom trenutku, ovaj, ja kažem: dobro, evo u pravu si ti, u pravu si ti da sam to što kažeš za, za tog čoveka, a automatski sam i ja onda prodana duša, gnjida i sve šta već ti misliš o meni. Ali reci mi, ovaj, otkud ti na onoj drugoj strani? Otkud ti na strani onih koji napadaju crkvu, koji bi od crkava pravili disko klubove, koji bi odvajali Vojvodinu, koji, koji pljuju Svetog vladiku Nikolaja? Otkud ti, bre, na toj strani? Aj pusti sad mene, evo, ja sam, ja sam pokvarenjak, ali šta ti radiš tamo? Šta ti radiš u istom vozu i u istoj koloni sa čovekom koji bi da proganja, da tuče, da naša tela plivaju Savom? Otkud ti, brate, tamo? E, to je trenutak, kako da kažem, ne znam kako da to obnovim sad, s tim čovekom i sa svim tim koji u suštini ne dozvoljavaju da i ja imam neki stav - naveo je.
Poslušajte razgovor u nastavku:
Kurir.rs