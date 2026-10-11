VELIKA ULAGANJA U ZDRAVSTVO SRBIJE! Vučić najavio plan od 1,3 milijarde evra za 69 bolnica: Svaki Dom zdravlja mora da ima ova 3 aparata!
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za budućeg premijera Srbije, gostujući u emisiji "Hit tvit" na TV Pink, pričao o zdravstvu i šest stubova programa za Jug Srbije.
- Danas sam bio u Zrenjaninu, gde postoji magnetna rezonanca i ona se svaka tri dana navodnko kvari. Ja prihvatam da sam sam za to kriv, uložili smo stotitine miliona evra u KC Srbije. Nas će Tiršova 2 sa opremom skoro 200 miliona. Bojićeva klinika 250 miliona. KC u Nišu isto. Uradili Leskovac, Vranje, nije dovoljno, ja sam pogrešio, svakom mestu je trebalo dati po 10 miliona, da bi u svakom mestu bila magnetna rezonanca. Skenere, mamograf i svi da imaju istu uslugu. Morali smo da vodimo računa, ne samo da napravimo nešto što je sjajna slika, nego da bolje rasporedimo. Izračunali smo milijardu i trista miliona evra da uradimo 69 bolnica, u 60 glavnih centara. Trebalo je da uradimo to da svaki Dom zdravlja mora da bude čist i da ima 3 ta uređaja. U malim opštinama me pitaju, nemaju stomatologa, lekara za ambulante. Ti ljudi moraju da budu dodatno plaćeni. Moramo da razgovaramo o problemima. Ti problemi realno postoje - rekao je i dodao:
- Planiram da za 5 okruga na jugu i na 3,5 okruga na istoku napravimo specijalne programe. Koliko god ulažete, oni zaostaju najviše. Niš je prvi put došao i prešao 1000 evra prosečnu platu. Sve ispod Niša, oko Niša nema toliko. Sve u okolini Bora je nuporedovivo manje od Bora koji ima platu odmah ispod Beograda. Mi ćemo da otvorimo pogone u Rekovcu i Novoj Varoši za dva dana. Ljudi da rade i bore se na terenu, da budu brže smenjivi, nego što je sada. - kaže Vučić.
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Kurir.rs