Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za budućeg premijera Srbije, gostujući u emisiji "Hit tvit" na TV Pink, pričao o zdravstvu i šest stubova programa za Jug Srbije. 

Danas sam bio u Zrenjaninu, gde postoji magnetna rezonanca i ona se svaka tri dana navodnko kvari. Ja prihvatam da sam sam za to kriv, uložili smo stotitine miliona evra u KC Srbije. Nas će Tiršova 2 sa opremom skoro 200 miliona. Bojićeva klinika 250 miliona. KC u Nišu isto. Uradili Leskovac, Vranje, nije dovoljno, ja sam pogrešio, svakom mestu je trebalo dati po 10 miliona, da bi u svakom mestu bila magnetna rezonanca. Skenere, mamograf i svi da imaju istu uslugu. Morali smo da vodimo računa, ne samo da napravimo nešto što je sjajna slika, nego da bolje rasporedimo. Izračunali smo milijardu i trista miliona evra da uradimo 69 bolnica, u 60 glavnih centara. Trebalo je da uradimo to da svaki Dom zdravlja mora da bude čist i da ima 3 ta uređaja. U malim opštinama me pitaju, nemaju stomatologa, lekara za ambulante. Ti ljudi moraju da budu dodatno plaćeni. Moramo da razgovaramo o problemima. Ti problemi realno postoje - rekao je i dodao: 

Planiram da za 5 okruga na jugu i na 3,5 okruga na istoku napravimo specijalne programe. Koliko god ulažete, oni zaostaju najviše. Niš je prvi put došao i prešao 1000 evra prosečnu platu. Sve ispod Niša, oko Niša nema toliko. Sve u okolini Bora je nuporedovivo manje od Bora koji ima platu odmah ispod Beograda. Mi ćemo da otvorimo pogone u Rekovcu i Novoj Varoši za dva dana. Ljudi da rade i bore se na terenu, da budu brže smenjivi, nego što je sada. - kaže Vučić.

Sve o gostovanju Vučića pogledajte u našem tekstu OVDE

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaUŽIVO VUČIĆ NAJAVIO VELIKO POVEĆANJE PLATA I PENZIJA U HIT TVITU! Sledeće godine ćemo imati stopu rasta preko 4 odsto, važno je da sačuvamo stabilnost
Aleksandar Vučić 2222.jpg
Politika"PROŠLI PUT SAM ZA VUČIĆA POTPISAO JEDNOM RUKOM, SAD ĆU S OBE!" Proslavljeni Nikola Pejaković rasturio blokadere u 3 minuta! (VIDEO)
Aleksandar Vučić Nikola Pejaković.jpg
Politika"HOĆU I JA DA KISNEM KAD VI KISNETE!" Ni provala oblaka ne može da zaustavi Vučića, ZAGRMEO u Zrenjaninu: San postaje java, do Beograda za 35 minuta! (VIDEO)
7.jpg
Politika"ZA REPUBLIKU SRPSKU NEMA DRUGOG IZBORA" Dodik pozvao građane RS da glasaju za Vučića: Čovek koji je Srbiju podigao, osnažio i vratio na mesto koje joj pripada
Aleksandar Vučić Milorad Dodik.jpg