- Moramo da radimo još brže. Dakle, izašli smo iz lige regiona Zapadnog Balkana, delili smo 3. ili 4. mesto sa Severnom Makedonijom po visini plata. Danas imamo najnižu stopu javnog duga. Ne možete se meriti sa BiH, oni nisu u Evrostatu. Danas Crna Gora i Makedonija, Hrvatska i Slovenija imaju mnogo veću stopu javnog duga. Mnogo nižu stopu javnog duga imamo nego evropske zemlje. Da uđemo u krug i da se takmičimo sa Bugarskom i Mađarskom. To je već novi nivo, treba nam energija, iskustvo, znanje i potrebni su pre svega borci. Nikad nemate dovoljno ljudi. Uvek ćete da hvalite svoj tim, ljudi su problem svuda, na svakom mestu. Nikada dovoljno dobrih ljudi. Dokle god pričamo o ekonomiji, aplauz da dobijem neću, a meni je to strast. Stranci koji dolaze u Beograd su stvarno oduševljeni, samo ovi neće da priznaju jer oni nisu učestvovali u izgradnji bilo čega!