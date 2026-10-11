Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za budućeg premijera Srbije, gostujući u emisiji "Hit tvit" na TV Pink, najavio je novo povećanje plata i penzija. 

- Imaćemo sledeće godine stopu rasta preko 4 posto, biće veliko povećanje plata i penzija, veće nego ove godine, važno je da čuvamo stabilnost - rekao je Vučić i dodao: 

- Moramo da radimo još brže. Dakle, izašli smo iz lige regiona Zapadnog Balkana, delili smo 3. ili 4. mesto sa Severnom Makedonijom po visini plata. Danas imamo najnižu stopu javnog duga. Ne možete se meriti sa BiH, oni nisu u Evrostatu. Danas Crna Gora i Makedonija, Hrvatska i Slovenija imaju mnogo veću stopu javnog duga. Mnogo nižu stopu javnog duga imamo nego evropske zemlje. Da uđemo u krug i da se takmičimo sa Bugarskom i Mađarskom. To je već novi nivo, treba nam energija, iskustvo, znanje i potrebni su pre svega borci. Nikad nemate dovoljno ljudi. Uvek ćete da hvalite svoj tim, ljudi su problem svuda, na svakom mestu. Nikada dovoljno dobrih ljudi. Dokle god pričamo o ekonomiji, aplauz da dobijem neću, a meni je to strast. Stranci koji dolaze u Beograd su stvarno oduševljeni, samo ovi neće da priznaju jer oni nisu učestvovali u izgradnji bilo čega!

Sve o gostovanju Vučića pogledajte u našem tekstu OVDE.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVELIKA ULAGANJA U ZDRAVSTVO SRBIJE! Vučić najavio plan od 1,3 milijarde evra za 69 bolnica: Svaki Dom zdravlja mora da ima ova 3 aparata!
Aleksandar Vučić (8).png
PolitikaUŽIVO VUČIĆ U HIT TVITU OTKRIO ZAŠTO ĆE BLOKADERI DA IZGUBE IZBORE "Da su to radili, pobedili bi, ovako će da izgube - I TO NE MALOM RAZLIKOM"
Aleksandar Vučić 2222.jpg
Politika"PROŠLI PUT SAM ZA VUČIĆA POTPISAO JEDNOM RUKOM, SAD ĆU S OBE!" Proslavljeni Nikola Pejaković rasturio blokadere u 3 minuta! (VIDEO)
Aleksandar Vučić Nikola Pejaković.jpg
Politika"HOĆU I JA DA KISNEM KAD VI KISNETE!" Ni provala oblaka ne može da zaustavi Vučića, ZAGRMEO u Zrenjaninu: San postaje java, do Beograda za 35 minuta! (VIDEO)
7.jpg