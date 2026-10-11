- Zašto verujem da će da izgube izbore i koju su taktičku grešku napravili: Imali su veliku prednost, od svih službi koje sam imao na raspolaganju, znao sam ne mali deo stvari, ali da neko to sabere kao gospodin Dragović, to nisam video. Kad sam analizirao te pare, koje je Šolak dobio, shvatio sam kako je ogroman novac uložen u naše rušenje, zbog naše slobodarske politike, u kojoj mi donosimo nezavisne odluke od drugih faktora moći. Ali, ne zaboravite da nikome u regionu ne odgovara uspešnija Srbija. Kad imate uticaj od velikih sila, koje neće da trpe male, ostala je samo Srbija. Kako im je uspelo to u nekim drugim zemljama, očekuju to i ovde. I pošlo bi im za rukom da nisu napravili jednu taktičku grešku: Sve su usmerili na jednu tačku. Da su radili malo šire oko mene, a ne samo Vučić, pobedili bi. Ovako će da izgube, i to ne malom razlikom, zato što je mržnja loš saveznik - rekao je.