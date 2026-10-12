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Blokaderi su potpuno skrenuli s uma, sad im smeta i beogradska ulica Gospodara Vučića jer je deo njenog naziva Vučić?!

O suludosti njihovog ponašanja, nemara prema zajedničkoj imovini i uništavanja onoga što pripada svim Beograđanima, svedoči i ova fotografija na kojoj se vidi uništena tabla na kućnom broju 3?!

Verovatno ubeđeni da je reč o vrlo dovitljivom i duhovitom potezu u predizbornoj kampanji, postavlja se samo jedno pitanje - ko će ovo da plati? Stanari, Grad Beograd, opština ili će tzv. studentska lista to morati da dovede u ispravno stanje.  

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Foto: Kurir

Inače, ulica je dobila ime po Tomi Vučiću Perišiću, jednom od najuticajnijih ljudi u Srbiji sredinom 19. veka, učesniku Prvog i Drugog srpskog ustanka. Bio je jedan od namesnika Miloševom sinu Milanu, savetnik kneza Mihaila, ministar unutrašnjih dela, vojvoda sa titulom "prevashoditeljstva", predsednik Saveta.

Kurir.rs

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