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- Ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zver pokaže svoj trag. Poslušajte, molim vas, kako su Kurti i Studentska lista napravili pakleni plan protiv Srbije, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na izborima 25. oktobra.

Oglasivši se na Instagramu, on je poručio sledeće:

- Poštovani građani, sve što sam pomislio da će naši politički protivnici pokušati da izbegnu, verujem da bi im to bilo pametnije, oni to nisu učinili. Hvala im.

- Napravili su najvažniji dogovor: strateški dogovor, koalicioni dogovor, sa Aljbinom Kurtijem i njemu poslušnim političkim strankama iz centralne Srbije. Naime, Aljbin Kurti je okupio predstavnike sve tri albanske partije, naredio im da idu u koaliciji na izbore, a onda su oni ponudili svoja mesta u biračkim odborima širom Srbije Studentskoj listi.

- I možete da pogledate: od Subotice, gde su predstavnici ZLF-a, kako se to zove, koji su uz Studentski pokret, postali su posmatrači na izborima preko albanske liste Šaipa Kamberija i Aljbina Kurtija, do Čačka i Stojana Markovića, koji bi voleo da mu Šaip Kamberi, inače albanski ekstremista koji podržava ne samo secesiju Kosova, već i to da se Srbi nazovu genocidnim narodom..

- Odjedanput, to su takvi izlivi ljubavi da je potpuno neverovatno. Nama ostaje sada samo da ljudima to pokažemo, da ljudi to vide, i da im bude jasno zašto su i Priština, i Zagreb, i Sarajevo, i Podgorica tako zdušno od početka do današnjeg dana, a tek će, podržavali studentsku listu.

- A nama, na znanje i upamet se, sestre Srpkinje, braćo Srbi, a i ostali građani Srbije kome ćemo da damo poverenje 25.

- Ja sam ovde, kao što vidite, u Jajincima; ove jabuke nisam stigao ni da oberem, a pogledajte koliko ruzmarina ima. Tako da ću ovo sve da spremim i da donesem 25. u centralu stranke, da zajednički proslavimo, a da nam ruzmarina nimalo ne manjka, poručio je Vučić.