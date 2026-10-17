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Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut prisustvovao je u Dalju, u Republici Hrvatskoj, proslavi slave Eparhije osečkopoljske i baranjske, Svetog Stefana Štiljanovića.

Premijer Macut je prisustvovao svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija, koju su služili episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim i arhijereji Srpske pravoslavne crkve, uz sasluženje sveštenstva i prisustvo vernika.

1/8 Vidi galeriju Đuro Macut u Dalju Foto: Kurir

Tom prilikom otkrivena je spomen-ploča posvećena obnovi i uređenju Eparhijskog doma u Dalju.

Premijer Macut čestitao je slavu episkopu osečkopoljskom i baranjskom gospodinu Heruvimu, arhijerejima, sveštenstvu i vernicima, i poručio da će Srbija nastaviti da podržava svoj narod, Srpsku pravoslavnu crkvu i očuvanje duhovnog i kulturnog nasleđa.

Naša je obaveza da budemo uz svoj narod i da čuvamo naše duhovne i kulturne korene, poručio je prof. Macut.