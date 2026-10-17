Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut prisustvovao je u Dalju, u Republici Hrvatskoj, proslavi slave Eparhije osečkopoljske i baranjske, Svetog Stefana Štiljanovića.

Premijer Macut je prisustvovao svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija, koju su služili episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim i arhijereji Srpske pravoslavne crkve, uz sasluženje sveštenstva i prisustvo vernika.

Đuro Macut u Dalju Foto: Kurir

Tom prilikom otkrivena je spomen-ploča posvećena obnovi i uređenju Eparhijskog doma u Dalju.

Premijer Macut čestitao je slavu episkopu osečkopoljskom i baranjskom gospodinu Heruvimu, arhijerejima, sveštenstvu i vernicima, i poručio da će Srbija nastaviti da podržava svoj narod, Srpsku pravoslavnu crkvu i očuvanje duhovnog i kulturnog nasleđa.

Naša je obaveza da budemo uz svoj narod i da čuvamo naše duhovne i kulturne korene, poručio je prof. Macut.

Proslavi slave Eparhije prisustvovali su arhiepiskop sirmijski i mitropolit sremski Vasilije, mitropolit budimski i administrator temišvarski Lukijan, mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, arhiepiskop zadarsko-šibenički i mitropolit dalmatinski Nikodim, episkop šabački Jerotej.

Ne propustitePolitika"DANAS SAM DOBIO NAJSLAĐI POLJUBAC OD JEDNE PRINCEZE" Vučić objavio snimak koji će otopiti i NAJTVĐE SRCE! Poljubila ga u obraz, pa se zbunila (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"OJ VUČIĆU NAŠE DESNO KRILO, SVE TI ZDRAVO I VESELO BILO!" Krajišnici priredili emotivan doček Vučiću u Kovilovu: "Srpski da te poljubim, predsedniče!"
7896.png
Politika"GLASAJTE ZA ALEKSANDRA ILI BUDITE SPREMNI DA VAM DRŽAVU ZAPALE ANARHISTI" Američka aktivistkinja raskrinkala 'studentsku listu': ONI SU KAO ANTIFA (VIDEO)
Valentina Gomez
Politika"PITAJTE STUDENTSKU LISTU ŠTA ONI PLANIRAJU!" Tepićeva o incidentima nakon izbora: Ne bih volela da se nekom kući ne vrati sestra, otac, dete.. (VIDEO)
marinika.jpg