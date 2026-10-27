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Nezavisni sindikat policije pozvao je građane da pravo na okupljanje i izražavanje stavova, zagarantovano Ustavom, ostvaruju mirno, bez nasilja i bez ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine.

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Foto: Printscreen

 U saopštenju su naveli da je policija dužna da jednako štiti svakog građanina, instituciju i objekat kao i svaku imovinu, "bez obzira kome pripadaju i kakve političke stavove zastupaju". Dodali su i da Ustav i Zakon o policiji ne poznaju izuzetke, te da zakonitost važi u oba smera.

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- Policija ne sme ni da izostane kada je zaštita potrebna, ni da prekorači ovlašćenja. Odgovornost za naređenja snose oni koji ih izdaju. Zahtevamo da svako naređenje o postupanju policije na javnim okupljanjima i o upotrebi sredstava prinude bude jasno i zakonito. Naređenja izdata usmeno moraju biti bez odlaganja evidentirana, kako bi odgovornost uvek bila jasna i utvrdiva- navodi  se  u saopštenju Nezavisnog sindikata policije.

  Podsetili su i da je "svaki napad na policijskog službenika na dužnosti krivično delo" i naveli da će zahtevati punu odgovornost počinilaca, uz napomenu da "policija pripada građanima Srbije, a ne bilo kojoj političkoj opciji". Nezavisni sindikat policije će se, kako su najavili, tog principa držati i pre i posle konstituisanja novih institucija. 

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