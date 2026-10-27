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Programski direktor Demostata Zoran Panović ocenio je u emisiji "Oko" da je uspeh Studentske liste velika pobeda Srbije, velika pobeda demokratije i jedinstven politički fenomen.

"Zaista jedan jedinstven slučaj u široj praksi, ne samo u Srbiji, da je jedan pokret, kao što je studentski, toliko izrastao da je napravio tektonsku promenu vlasti u Srbiji", rekao je Panović za RTS.

Ilija Srdanović, prvi na Studntskoj listi Foto: Armin Durgut/AP

Ipak, ukazao je da je tragično što je do tako velikih društvenih promena došlo posle nesreće u Novom Sadu. Prema njegovim rečima, tragedija Srbije je i to što su političku dinamiku i ranije pokretale tragične okolnosti. Nesreća u Novom Sadu, kako je objasnio, bila je povod da na površinu izađu dublji problemi koji su već postojali u društvu.

Govoreći o izbornim rezultatima, Panović je ukazao na izuzetno visoku izlaznost i veliki broj novih birača u odnosu na prethodne izbore. Ocenio je da je vlast verovatno računala na manju izlaznost, dok je veći odziv više odgovarao Studentskoj listi.

"Ta izlaznost je potopila sve, ali je ostavila Socijalističku partiju Srbije ispod cenzusa", rekao je Panović.

Prema njegovoj oceni, novi birači su u znatno većoj meri podržali Studentsku listu.

"To je pobeda čista kao suza, u zaista jako lošim uslovima", istakao je Panović.

Dodao je da Studentska lista nije u prvi plan stavljala pitanje izbornih uslova, već je bila usmerena na nove medije i digitalne platforme. Nasuprot tome, vlast je, prema njegovoj oceni, koristila tradicionalniji pristup političkoj kampanji, iako je raspolagala državnim i paradržavnim resursima.

1/4 Vidi galeriju Pristalice Studentske liste na Slaviji Foto: Dado Đilas

Panović smatra da bi posle ovih izbora trebalo što pre raspisati i predsedničke, lokalne i pokrajinske izbore.

"Mislim da je osnovni politički bonton, čak osnovna politička dužnost i obaveza, da se sa predsedničkim izborima raspišu i lokalni izbori i pokrajinski izbori, izbori za Beograd, jer jednostavno te vlasti koje su totalno potučene po tim gradovima nemaju legitimitet“, rekao je Panović.

Govoreći o mogućim kadrovskim rešenjima buduće vlasti, naveo je da će na premijerskom mestu biti neko ko se razume u ekonomiju, ali da će posebno važni biti resori pravosuđa i policije

Prema Panovićevoj oceni, izborni rezultati označavaju i veliki pad tradicionalnih stranaka prve generacije. Posebno je izdvojio Socijalističku partiju Srbije, koja je posle 36 godina postojanja ostala ispod cenzusa.

Smatra da bi to moglo da označi kraj jedne generacije stranaka koje su obeležile višestranački život Srbije, ali nije isključio mogućnost da se na levici pojave nova politička okupljanja.

Govoreći o budućnosti Srpske napredne stranke, upozorio je da tek predstoji period u kojem će se videti da li će ta stranka uspeti da zadrži dosadašnju snagu ili će doživeti pad kakav je posle 2012. godine pretrpela Demokratska stranka.

Na kraju je ukazao da će budući razvoj studentskog pokreta zavisiti od toga da li će prerasti u organizovanu političku stranku ili će se vremenom podeliti na više političkih grupa.