KRAJ JEDNE POLITIČKE ERE! Skupština bez SPS-a, debakl za Đilasov SSP - POČISTIO IH I BOGOLJUB KARIĆ, desnica više ne postoji!
- SPS prvi put u istoriji ostaje van Skupštine, sa nešto više od 2 odsto glasova, što je težak udarac za stranku
- SSP i lista 'Evropska Srbija' doživeli su debakl sa 0,3 odsto, a desnica je takođe ostala ispod cenzusa
Glasanje 25. oktobra označilo je kraj jedne i početak nove političke ere u kojoj će mnoge stvari sasvim drugačije funkcionisati i to sa potpuno drugim akterima, odnosno bez poznatih aktera. Osim pobedničke Studentske liste i Srpske napredne stranke kao nove opozicione snage, nijedna od 18 izbornih lista po broju osvojenih glasova nije bila ni blizu parlamentu, osim četiri manjinske kojima je bio potreban takozvani prirodan prag za dobijanje mandata.
Pre svega Socijalistička partija Srbije prvi put u istoriji neće biti u parlamentu, što je ozbiljan šamar za najdugovečniju i najžilaviju stranku. Referendumski karakter izbora žestoko je kaznio i celu opoziciju koja je ostala izvan Studentske liste.
Sa samo 0,3 odsto osvojenih glasova Stranka slobode i pravde, Dragan Đilas i njegov pokušaj da preko koalicione liste "Evropska Srbija" parira Studentskoj listi doživeli su debakl, a neki bi rekli i poniženje. Đilasovu "Evropsku Srbiju" porazio je čak i Pokret snaga Srbije Bogoljuba Karića sa 7.000 glasova više!
Brisanje
Ovakvi izborni rezultati posledica su onoga što smo imali poslednje dve godine, kaže za Kurir izvršni direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović.
- To je pokušaj brisanja celokupne opozicije kako bi ono što će izrasti u Studentsku listu napravilo referendumsku atmosferu. I to su i uspeli - naglašava Lacmanović.
On dodaje da će sad, posle ovakvih procenata, neke od opozicionih stranaka otići u zaborav, neke će verovatno pokušati da deluju i da se pregrupišu.
Težak i možda najbolniji poraz morao je u izbornoj noći da prizna i lider socijalista Ivica Dačić, koji ulazi u anale kao predsednik koji je stranku prvi put u njenoj istoriji dugoj 36 godina doveo do vanparlamentarnog statusa.
Dačić je našao i pozitivne stvari u svemu ovome, pa je izjavio da je za listu oko SPS glasalo "više od 100.000 ljudi" iako se, po njegovim rečima, mesecima i godinama priča kako ta stranka gubi identitet i ne postoji.
- Referendumska atmosfera je nepobediva. SPS je sa svojim koalicionim partnerima pokušala da u takvoj atmosferi, sa svojom posebnom, identitetskom listom, zauzme određeni politički prostor i, nažalost, nismo uspeli da ostvarimo željeni rezultat - rekao je Dačić.
- Možda se neke ujedine pa postanu jedna stranka, što bih im ja predložio. Na primer, Evropska Srbija bi mogla bi da bude jedna partija, a ne dve ili tri. Za SPS je problem ogroman. Oni eventualno mogu da se vrate na nekim sledećim izborima, ali biće potrebno mnogo toga da se uradi u rukovodstvu partije. Socijalisti će morati da se pregrupišu, ali nisam siguran na koji način - ocenjuje Lacmanović i podsetio da su u referendumskoj atmosferi daleko ispod izbornog praga ostale i stranke s desnog spektra, koje su u ranijim izbornim ciklusima imale i te kako zapažene rezultate.
- I one su izbačene iz parlamenta - napominje Lacmanović.
Biće zanimljivo
Rezultati izbora doneli su Srbiji potpuno novu političku sliku - parlament koji će, umesto dosadašnje šarolike stranačke scene, obeležiti svojevrsni dvopartijski raspored snaga. Predrag Lacmanović kaže za Kurir da ćemo dvostranački parlament imati barem na neki rok.
- Ne verujem da će to da potraje preterano dugo, ali ćemo imati svakako jedan suvi period u kojem manje i vanparlamentarne stranke neće moći bilo šta da urade. Zanimljivo će biti sa obe strane, jer ćemo tek videti kako će se snaći Studentska lista, pre svega sa svojim kadrovima. Mi još ne znamo ko su ti ljudi, ko će biti mandatar ili kandidat za mandatara, ne znamo ko će voditi Narodnu banku Srbije, ko će biti ministri...
A s druge strane, treba da vidimo i kako će se SNS snaći u ovome. Da li će ostati čvrsta i jaka opozicija koja se neće rasipati. Neće im biti lako, ali imaju jako veliki broj mandata i mogu da budu veoma jaka opozicija. Već su bili u takvoj situaciji i prilika je da bukvalno prate svaki korak novih vlastodržaca i da ih kritikuju. A novima želim sve najbolje, da što bolje vladaju, jer od toga zavisi kvalitet života svih građana Srbije - zaključio je Lacmanović.