Težak i možda najbolniji poraz morao je u izbornoj noći da prizna i lider socijalista Ivica Dačić, koji ulazi u anale kao predsednik koji je stranku prvi put u njenoj istoriji dugoj 36 godina doveo do vanparlamentarnog statusa.

Dačić je našao i pozitivne stvari u svemu ovome, pa je izjavio da je za listu oko SPS glasalo "više od 100.000 ljudi" iako se, po njegovim rečima, mesecima i godinama priča kako ta stranka gubi identitet i ne postoji.

- Referendumska atmosfera je nepobediva. SPS je sa svojim koalicionim partnerima pokušala da u takvoj atmosferi, sa svojom posebnom, identitetskom listom, zauzme određeni politički prostor i, nažalost, nismo uspeli da ostvarimo željeni rezultat - rekao je Dačić.