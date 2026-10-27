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Ilija Srdanović, nosilac Studentske liste koja je pobedila na srpskim parlamentarnim izborima, izjavio je danas da nova vlast neće zloupotrebljavati otvorena pitanja s Hrvatskom, kao što su po njegovim tvrdnjama, to činili bivši predsednik Aleksandar Vučić i pojedini srpski mediji.

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- Odnosi Srbije i Hrvatske delimično su opterećeni problemima čijem rešavanju prethodna garnitura vlasti ničim nije doprinela - naprotiv, često ih je pogoršavala, a mi ćemo nastojati da ih ne zloupotrebljavamo u dnevno-političke svrhe kako su to činili Aleksandar Vučić, njegovi saradnici i pojedini mediji, već da razvijamo normalne, demokratske i prijateljske odnose - izjavio je Srdanović za agenciju Hina.

Srdanović je rekao da spoljna politika, pre svega sa susednim državama, mora biti utemeljena na načelima civilizovanog dijaloga i državničke odgovornosti. Pritom je posebno istakao odnose Zagreba i Beograda.

Posebno je naglasio svoje dobre lične veze s kolegama iz Hrvatske i rekao da se sva njegova  dosadašnja stručna i međuljudska saradnja s kolegama iz Hrvatske temelji na najboljem uzajamnom razumevanju i da če to nastojati da kreira i na svakom drugom mogućem nivou i u bilateralnim odnosima.

Hina podseća da je hrvatski premijer Andrej Plenković jutro nakon izbora telefonom razgovarao s Ilijom Srdanovićem i čestitao mu na pobedi.

(N1)

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