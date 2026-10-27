Politika
BRANKO BABIĆ "UDARIO" NA NIKOLU PETROVIĆA! Pokazao poruke koje mu je Vučićev kum poslao: "Pomenuo sam bahatu proslavu rođendana i evo ga, hoće preko reda..."
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Biznismen Branko Babić oglasio se na društvenoj mreži Tik Tok i odgovorio Nikoli Petroviću, kumu Aleksandra Vučića.
Babić je pokazao poruke za koje navodi da ih je dobio od Petrovića, i u snimku objasnio kako mu je odgovorio.
- Juče pomenem bahate proslave rođendana Vučićevog kuma i evo odmah se javlja Džoni, hoće preko reda da mu se nešto objasni - rekao je Babić na početku snimka.
U nastavku pogledajte šta je dalje rekao:
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