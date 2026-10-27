Slušaj vest

Biznismen Branko Babić oglasio se na društvenoj mreži Tik Tok i odgovorio Nikoli Petroviću, kumu Aleksandra Vučića.

Babić je pokazao poruke za koje navodi da ih je dobio od Petrovića, i u snimku objasnio kako mu je odgovorio.

- Juče pomenem bahate proslave rođendana Vučićevog kuma i evo odmah se javlja Džoni, hoće preko reda da mu se nešto objasni - rekao je Babić na početku snimka.

U nastavku pogledajte šta je dalje rekao:

Ne propustiteInfoBizKRENUO U BIZNIS SA 200 EVRA, PA NAPRAVIO IMPERIJU: Od 2020. sam u penziji, sad živim od OVOGA! Kupio sam već 25 krava i tražim zemlju na Pešteru
Branko Babić gost Kurir televizije
Stars"ZARAĐUJEM 100.000 € MESEČNO, ZNAČI, MOŽE SVAKO" Počeo sa 200 evra, danas je jedan od najbogatijih Srba, a ovo je njegov put
HMCL6071.JPG
Stars"NISAM KONTROLISAO ŽENU GDE TROŠI PARE...." Srpski milioner bejzbolkom razlupao stvari za bebe: Čuvaj ženu od zmija (VIDEO)
Branko Babić.jpg
PolitikaOBIŠLI SMO NAJLEPŠE IMANJE U SRBIJI: Branko Babić otvorio vrata za Kurir! Na velelepnom posedu proizvodi svoje ulje, mleko, brašno... "Kupovaću samo SO I BIBER"
brankooo.jpg