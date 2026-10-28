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Gosti vanrednog "Utiska nedelje" govorili su o pobedi Studentske liste na izborima i izazovima koji slede.

Akademik i kandidat Studentske liste Radomir Saičić poručio je da nova vlast ne želi "revolucionarnu pravdu", već sistem u kojem će zakoni važiti za sve. Pozvao je građane na strpljenje i upozorio na mogućnost iznošenja kapitala i dokumentacije tokom tranzicije vlasti.

Studentkinja Sonja Simonović rekla je da će se formiranju parlamenta i vlade pristupiti u najkraćem zakonskom roku. Navela je da Studentska lista trenutno ima 140 mandata i da je bezbednost građana bila jedan od prioriteta tokom izborne noći.

Ona je tom prilikom rekla da će Srbija imati premijera, vladu i ministre.

- Ekskluzivno saopštavam: imaćemo i premijera, imaćemo i vladu, imaćemo i ministre - rekla je Simonović.

Voditeljka Olja Bećković zatim ju je upitala ko će biti premijer, ali konkretan odgovor nije dobila.

To je ekskluzivno za sada. Ekskluzivno je da ćemo premijera imati, kao što ćemo imati i plate, kao što ćemo imati i vladu - rekla je Simonović.

Profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić ocenio je da Aleksandar Vučić svojim biračima šalje poruku da je izborni poraz privremen, uz nastavak političke borbe i očuvanje uticaja Srpske napredne stranke.

Novinar Slobodan Georgiev izjavio je da je "vreme Aleksandra Vučića prošlo" i ocenio da će SNS teško moći da se vrati u ulogu klasične opozicione stranke.

Gosti su razgovarali i o periodu između izborne pobede i formalnog preuzimanja vlasti, uz ocenu da će novi politički akteri morati da odgovore na očekivanja građana i istovremeno poštuju zakonske procedure.