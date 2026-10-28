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Srbija će teško napredovati na putu ka Evropskoj uniji ukoliko ne uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU, uključujući i odnos prema Rusiji, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Odgovarajući na pitanje da li Srbija može da postane članica EU bez uvođenja sankcija Rusiji, Kos je navela da će napredak biti veoma težak ukoliko se Beograd ne uskladi sa strateškim interesima Unije.

- Neće biti moguće da zemlja koja se ne usklađuje sa nama po pitanju strateškog interesa, što su, naravno, spoljna i bezbednosna politika, odnosno zajednička borba protiv Rusije, posebno u kontekstu ruskog rata u Ukrajini, napreduje. To će biti veoma, veoma teško - rekla je Kos.

Foto: EPA/Andrej Čukić

Najpre formiranje nove vlade

Evropska komesarka naglasila je da Evropska unija još nije počela razgovore sa predstavnicima buduće Vlade Srbije.

- Prvo moraju da formiraju novu vladu, a potom ćemo videti kako ćemo i da li ćemo moći da nastavimo dalje u ovoj oblasti - navela je Kos.

Ona je prethodnih dana razgovarala sa Ilijom Srdanovićem, nosiocem Studentske liste, i poručila da je EU spremna da podrži novu Vladu Srbije na evropskom putu.

Srbija mora konkretnije da radi na evropskim integracijama

Kos je ranije poručila da će Srbija morati da pokaže konkretnije rezultate ukoliko želi da napreduje ka članstvu u EU.

Prema njenim rečima, posebnu pažnju treba posvetiti usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije, kao i konkretnim reformama.

Ona je navela i da Srbija nije među zemljama koje su trenutno u grupi najnaprednijih kandidata za članstvo, za koje Evropska komisija priprema posebne mape puta.