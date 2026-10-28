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Nosilac Studentskew liste Ilija Srdanović obratio se penzionerima porukom u kojoj je istakao da su penzije njihovo zagarantovano pravo i da niko ne može da im oduzme ono što su stekli tokom života i rada.

- Dragi naši penzioneri, kao otac četvoro dece i sin dvoje ponosnih penzionera, hoću da vam kažem sledeću istinu. Ono što ste vi stekli stvarajući ovu zemlju ne može niko da vam oduzme. Penzije su vaše zagarantovano pravo po Ustavu i zakonu - poručio je Srdanović.

On je u obraćanju naglasio da su penzije pravo koje pripada ljudima koji su svojim radom učestvovali u stvaranju i razvoju zemlje.