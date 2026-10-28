Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić demantovao je danas navode da je podneo ostavku i dodao da ne planira da to učini.

Šapić je na pitanje nedeljnika "Vreme" da li je tačno da je podneo ostavku ili da planira da je podnese, odgovorio: "Ne i ne planiram".

"Vreme" piše da su se nakon pobede Studentske liste na izborima, na kojima je kao drugoplasirana završila "Ujedinjena Srbija", okupljena oko Srpske napredne stranke (SNS), čiji je Šapić član, pojavile glasine da je on podneo ostavku.

Aleksandar Šapić izabran je za gradonačelnika Beograda 20. juna 2022. godine, a reizabran je 24. juna 2024. godine.