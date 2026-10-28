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Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da očekuje da saradnja Republike Srpske (RS) i nove vlasti u Srbiji bude nastavljena na najvišem nivou.

- Mi smo čestitali Studentskoj listi na pobedi. Ona je odraz demokratskih procesa u Srbiji, odraz onoga što su ljudi u Srbiji hteli - rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Naglasio je da je RS uvek poštovala demokratski iskazanu volju naroda u Srbiji i da će zadržati taj princip.

- Čim se pojave konture u vezi sa institucionalnim oblicima formiranja nove vlasti, verujem da ćemo imati kontakte. Ovo što sada imamo jeste na nivou personalnih odnosa. Uglavnom, čestitali smo i to je ono što je danas važno - kazao je Dodik.