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Pokret Kreni-promeni objavio je danas saznanja da je direktorka Radio-televizije Srbije Manja Grčić odustala od podnošenja ostavke, iako je tu nameru prethodno najavila najbližim saradnicima.

Odluku je pred kolegama pravdala procedurama, navodi Kreni-promeni u saopštenju.

Kreni-promeni navodi da ni urednica Informativnog programa Bojana Mlađenović ne namerava da se povuče sa svoje pozicije.

- U međuvremenu, sa programa je sklonjena Nikolina Rakić, urednica i voditeljka Jutarnjeg programa i Beogradske hronike i neformalna stranačka komesarka. Rakić je, prema našim saznanjima, uprkos odluci da bude sklonjena sa programa, i dalje želela da vodi emisiju - naveo je Kreni-promeni.

(Kurir.rs/Beta)

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