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Studenti u blokadi saopštili su danas da imaju saznanja da će određena interesna grupa večeras da inscenira napad na Informer i pozvali građane da se ne odazivaju na takve pozive.

- Imamo razloga da verujemo da će večeras određena interesna grupa pokušati da izrežira incidente u Beogradu. Navodna meta insceniranog napada biće redakcija Informera, a odgovornost će pokušati da prebace na studente. Pozivamo vas da se ne odazivate na ovakve pozive i da kritički pristupite informacijama koje se budu širile - naveli su studenti.

Dodali su da znaju kome je u interesu da studente okarakteriše kao nasilnike i naglasili da im to neće uspeti.