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- Najoštrije osuđujem nasilne upade u institucije i javna preduzeća od strane nove vlasti. Apelujem na smirivanje tenzija i garantujem da će se Srpska napredna stranka uvek zalagati za dijalog i poštovanje Ustava i zakona Republike Srbije.

- Revolucionarni teror nikada nije i neće biti rešenje, poručio je lider SNS Miloš Vučević oglasivši se na svom Instagram nalogu i dodao:

- Najoštrije osuđujem današnji upad, nasilnički, u prostorije Javnog preduzeća Srbijavode. Kao što je skandalozno sve ono što se dešava prethodnih 48 sati: upadi u opštine, lokalne samouprave, nasilje koje se sprovodi. Upad na televiziju Informer i nešto što verovatno Srbija nije mogla ni da sanja da će da vidi, da će da gleda uživo u prenosu.

- Ja pozivam još jednom sve da preuzmu odgovornost. Naša lista, "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija", odnosno Srpska napredna stranka, i sam Aleksandar Vučić, priznali su, čestitali izborne rezultate pobednicima sat i po po zatvaranju biračkih mesta.

- Sada je vreme da oni koji su dobili podršku građana na izborima, govorim o Studentskoj listi, preuzmu odgovornost tako što će vrlo jasno i glasno pozvati svoje pristaše da prestanu sa nasiljem nad ljudima u Srbiji.

- Ako se ovo ovako nastavi, to direktno ugrožava sigurnost, bezbednost drugih građana i urušava Srbiju kao državu. Budite odgovorni: građani vam nisu dali poverenje da bi se sprovodilo nasilje, nego da bi poštovali red i zakon koji mora da važi za sve.

U nedelju Glavni odbor SNS

- A Srpska napredna stranka je spremna za nove političke izazove, za novu političku borbu. Bićemo prava, oštra, državotvorna, patriotska opozicija. U nedelju nas čeka Glavni odbor i važne odluke za Srpsku naprednu stranku u narednom periodu, zaključio je Vučević.