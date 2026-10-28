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Kandidat Studentske liste Dejan Šoškić izjavio je danas da će biti redovna isplata plata i penzija i u periodu dok se ne formira nova vlada Srbije.

"Naravno da će biti isplaćivane plate i penzije, nema razloga ni za kakvom panikom. Državne institucije treba da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima. Kad prestane rastakanje države kroz koruptivne poslove Srbiji će biti sve bolje", rekao je Šoškić.

Istakao je da je u narednom periodu potrebno da domaće finansijske institucije budu dodatno nadzirane, kako bi svi poslovi bili obavljani u skladu sa zakonima i propisima.

Šoškić je kazao da je posle pobede Studentske liste na prevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, održanim 25. oktobra, porasla cena državnih obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu.

"Promena vlasti u Srbiji je ulila poverenje međunarodnim investitorima, što će doprineti spuštanju kamatne stope na buduća zaduživanja Srbije", rekao je on. Najavio je kontrolu važnih ugovora i istakao da se neće dovoditi u pitanje preuzete državne obaveze, ali će se štititi interes poreskih obveznika.