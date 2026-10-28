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Predsednica Narodne skupštine i v.d. predsednika Republike Srbije Ana Brnabić ocenila je da su najave političkih protivnika prerasle u otvoreni "revolucionarni teror" čija je jedina meta Aleksandar Vučić.

Prema njenim rečima, pritisci i napadi koji su trajali tokom čitavog izbornog procesa sada su kulminirali pokušajima pravnog i političkog progona predsednika države, svega nekoliko dana nakon glasanja.

- Obećavali su revolucionarni teror, vidimo revolucionarni teror. Tokom kampanje nisu dali Aleksandru Vučiću da govori. Za vreme izborne tišine su ga napadali i lagali o njemu i njegovoj porodici jer su znali da ni on ni bilo ko od nas ne može da odgovori zato što poštujemo zakone naše zemlje. Sada, manje od 72 sata nakon njihove pobede na izborima, kreću u hajku za hapšenje Aleksandra Vučića - navela je Brnabić na Iksu, gde je podelila delove teksta iz nedeljnika "Radar".

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Ona je optužbe koje se stavljaju na teret predsedniku povodom tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu nazvala apsurdnim, uporedivši situaciju sa sličnim nesrećama u svetu:

- I za to daju najgluplja moguća objašnjenja. Zamislite, predsednik jedne zemlje je bio informisan o realizaciji jednog od najvećih projekata u toj zemlji, i to je dovoljan osnov da bude saslušan i osumnjičen za pad nadstrešnice u Novom Sadu?!? Nisu saslušani ni osumnjičeni ljudi iz Revizione komisije koji su, u ime struke, kontrolisali projekat i dali zeleno svetlo bez zahteva za dodatnim proverama. Ne. Ti ljudi se nalaze na Studentskoj listi. Tadašnji predsednik države je, valjda, kriv. Zamislite da je, kada se 2004. godine, samo godinu dana nakon što je otvoren, srušio deo krova potpuno novog terminala na aerodromu Šarl de Gol, kada je poginulo četvoro ljudi, a veliki broj povređen, tužilaštvo kao glavnog osumnjičenog saslušavalo predsednika Francuske Žaka Širaka. Nezamislivo, zar ne?”

Brnabić je naglasila da se u ovom slučaju ne radi o traženju odgovornih i pravde, već o političkom obračunu.