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Republička izborna komisija (RIK)održaće večeras, 28. oktobra, sednicu u Narodnoj skupštini.

Zasedanje je zakazano za 19 časova, a biće održano u maloj sali zgrade Narodne skupštine, u Ulici kralja Milana 14 u Beogradu, piše u saopštenju za medije.

Jedno od očekivanja je da Komisija na večerašnjoj sednici sumira celokupan izborni proces i usvoji konačne rezultate glasanja održanog u nedelju, 25. oktobra.

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