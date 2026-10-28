"ŠOKIRANI SMO" Ambasadorka Izraela u Srbiji o terorističkom napadu u Beogradu: Ovo je pretnja svima nama, ZAHVALNOST I PRIZNANJE ŽANDARMERIJI (VIDEO)
Ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilanizjavila je da su u Ambasadi duboko uznemireni i šokirani terorističkim napadom koji se dogodio sinoć ispred Ambasade i pozvala na sprovođenje temeljne istrage kako bi se utvrdilo ko stoji iza tog užasnog čina.
- Osuđujemo ovaj teroristički napad. Ovo je pretnja svima nama, kao i direktna pretnja miru i bezbednosti - rekla je ambasadorka.
Dodala je da je nakon napada razgovarala sa ministrom unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivicom Dačićem, koji ju je, kako je navela, uverio da će slučaj biti temeljno istražen.
- Ovo je drugi put u poslednje dve godine da se dogodio teroristički napad na Ambasadu Izraela u Beogradu. Snažno pozivam na sprovođenje temeljne istrage kako bi se utvrdilo ko stoji iza ovog užasnog čina, a odgovorni priveli pravdi - rekla je ona.
Barl-Ilan je izrazila najdublju zahvalnost i priznanje pripadnicima Žandarmerije Srbije i njihovom pripadniku čiji su, kako je istakla, hrabar čin i odlučna reakcija sprečili još teže krvoproliće i ozbiljnije posledice.
- Želimo mu potpuni oporavak, a njemu i njegovoj porodici izražavamo zahvalnost za jučerašnji hrabar postupak - rekla je ambasadorka Izraela i potvrdila da su svi zaposleni u Ambasadi bezbedni i da su dobro.
- Ovu priliku koristim i da zahvalim svim prijateljima koji nam od jutros šalju poruke podrške i solidarnosti - dodala je ambasadroka Izraela.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je, nakon uviđaja, da je maloletno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu ekber".
Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača i tom prilikom je lakše povređen.
(Tanjug)