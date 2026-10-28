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Ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilanizjavila je da su u Ambasadi duboko uznemireni i šokirani terorističkim napadom koji se dogodio sinoć ispred Ambasade i pozvala na sprovođenje temeljne istrage kako bi se utvrdilo ko stoji iza tog užasnog čina.

- Osuđujemo ovaj teroristički napad. Ovo je pretnja svima nama, kao i direktna pretnja miru i bezbednosti - rekla je ambasadorka.

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: screenshot MUP Srbije

Dodala je da je nakon napada razgovarala sa ministrom unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivicom Dačićem, koji ju je, kako je navela, uverio da će slučaj biti temeljno istražen.

- Ovo je drugi put u poslednje dve godine da se dogodio teroristički napad na Ambasadu Izraela u Beogradu. Snažno pozivam na sprovođenje temeljne istrage kako bi se utvrdilo ko stoji iza ovog užasnog čina, a odgovorni priveli pravdi - rekla je ona.

00:52 OVO JE NAPADAČ KOJI JE IZVEO TERORISTIČKI NAPAD U BEOGRADU Izvor: Kurir

Barl-Ilan je izrazila najdublju zahvalnost i priznanje pripadnicima Žandarmerije Srbije i njihovom pripadniku čiji su, kako je istakla, hrabar čin i odlučna reakcija sprečili još teže krvoproliće i ozbiljnije posledice.

- Želimo mu potpuni oporavak, a njemu i njegovoj porodici izražavamo zahvalnost za jučerašnji hrabar postupak - rekla je ambasadorka Izraela i potvrdila da su svi zaposleni u Ambasadi bezbedni i da su dobro.

- Ovu priliku koristim i da zahvalim svim prijateljima koji nam od jutros šalju poruke podrške i solidarnosti - dodala je ambasadroka Izraela.

01:53 Bar-Ilan: Šokirani smo terorističkim napadom, istražiti ko stoji iza tog užasnog čina Izvor: Tanjug

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je, nakon uviđaja, da je maloletno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu ekber".

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača i tom prilikom je lakše povređen.