Emisija završena ranije
JUTARNJI PROGRAM RTS-A TRAJAO DVA SATA KRAĆE: Gosti otkazali dolazak, emisija završena u 9 časova
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Jutarnji program Radio-televizije Srbije (RTS) trajao je danas dva sata kraće zbog otkazivanja gostiju, saopštilo je Udruženje novinara Srbije (UNS).
- Zbog otkazivanja gostiju urednici su doneli odluku da skrate trajanje današnjeg Jutarnjeg programa RTS-a - naveli su za sajt UNS-a iz Službe za odnose sa javnošću i korporativni imidž.
Jutarnji program na Prvom programu RTS-a danas je, umesto do 11.00, trajao do 9.00 časova.
U 9.00 časova je, umesto Jutarnjeg programa, emitovana britanska detektivska serija "Ubistva u Midsameru", nakon čega je regularno usledila emisija "Druga kafa".
(Kurir.rs/Beta)
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