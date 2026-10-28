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Jutarnji program Radio-televizije Srbije (RTS) trajao je danas dva sata kraće zbog otkazivanja gostiju, saopštilo je Udruženje novinara Srbije (UNS).

- Zbog otkazivanja gostiju urednici su doneli odluku da skrate trajanje današnjeg Jutarnjeg programa RTS-a - naveli su za sajt UNS-a iz Službe za odnose sa javnošću i korporativni imidž.

Jutarnji program na Prvom programu RTS-a danas je, umesto do 11.00, trajao do 9.00 časova.

U 9.00 časova je, umesto Jutarnjeg programa, emitovana britanska detektivska serija "Ubistva u Midsameru", nakon čega je regularno usledila emisija "Druga kafa".

(Kurir.rs/Beta)

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