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Studentska lista nastaviće dijalog o Kosovu, kao i primenu Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, potpisanog uz posredovanje Evropske unije 2013. godine, kaže Ilija Srdanović, prvi na listi koja je pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. U razgovoru za "Uvid" Radija Slobodna Evropa, Srdanović navodi da će nova vlast poštovati međunarodne ugovore koje je potpisala vlast Aleksandra Vučića. To se odnosi na političke ugovore. Kada je reč o ugovorima sa inostranim kompanijama o investicijama u Srbiji, oni će biti poštovani ukoliko su, kako navodi, usklađeni sa pravnim sistemom Srbije i međunarodnim aktima".

Gosti koji su analizirali ove teme za emisiju "Puls Srbije" bili su Zoran Vuletić, Građanski demokratski forum i Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju.

Nedeljni izbori doneli su veliku izlaznost i promene vlasti u pojedinim sredinama, otvarajući pitanje da li su rezultati bili očekivani i šta su poručili birači. O izbornim iznenađenjima, raspoloženju građana i političkim porukama koje se mogu iščitati iz rezultata govorio je Jerković.

- Jeste, bilo je dobrih iznenađenja. Građani Srbije doneli su odluku na ovim izborima i ta odluka mora da se poštuje. Niko nema pravo da osporava rezultate bez jasnih i konkretnih dokaza. To smo govorili i pre izbora, a isti stav imamo i sada. S druge strane, velika stvar je to što smo videli da je lider opozicije zapravo priznao pobedu. Sve one priče o tome da će biti ko zna čega na ulicama i da će se neko grčevito držati vlasti, na svu sreću, nisu se obistinile. Možda je upravo to i najveća stvar ovih izbora - dokazano je da je moguća kontinuirana demokratska smena vlasti u Srbiji. To je najveća vrednost izbora, jer je veoma važno i kako neko dolazi na vlast. Obično se na isti način na koji dolaziš na vlast sa nje i silaziš - rekao je.

Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju Foto: Kurir Televizija

"Vlast se ne osvaja na ulici"

Istakao je da je važno da se vlast smenjuje demokratskim putem, uz poštovanje izbornih rezultata, i pozvao buduću vlast da dodatno unapredi pluralizam i demokratiju u Srbiji.

- Problem nastaje kada se na vlast dolazi putem ulice. Da se, ne daj Bože, takav scenario ostvario, a mnogi su se za njega spremali, za šta imamo i dokaze, došli bismo u situaciju da imamo veoma česte i brze smene onoga ko vlada Srbijom, a da bi se i svi naredni pokušaji preuzimanja vlasti takođe odvijali na ulici. Ovim putem pozivamo buduću vlast da nastavi u tom pravcu i, ako je moguće, podigne lestvicu pluralizma i demokratije - kaže on.

Na konstataciju voditelja da su rezultati izbora otvorili i pitanje koliko su istraživanja javnog mnjenja uspela da predvide raspoloženje birača i konačan ishod glasanja, na pitanje kakve su njegove impresije nakon izbora i zbog čega su se procene i rezultati toliko razlikovali, govorio je Vuletić.

- Pa, to je dokaz u kakvom društvu i kakvoj državi živimo. Voleo bih da mogu da kažem da govorim o vremenu koje je iza nas, jer više ne možemo da verujemo ni elementarnim podacima ni osnovnim brojkama, kada su sve istraživačke kuće na takav način radile i bile u funkciji kampanje lidera opozicije, Srpske napredne stranke i režima. Da li vi mislite, ili bilo ko od naših gledalaca, da Srđan Bogosavljević, koji se istraživanjima bavi 30 godina, ne zna da sprovede anketu i istraživanje i saopšti rezultate, pa da sebi dozvoli ovakvu bruku i sramotu? Da li je moguće da se rizikuje čak i oduzimanje licence IPSOS-u za istraživanje? Isto važi i za Faktor plus. Ko će njima ubuduće bilo šta da veruje - kaže on.

Zoran Vuletić, Građanski demokratski forum Foto: Kurir Televizija

- Pogledajte, čak su i kladionice naterane da daju lažne kvote i prognoze kako bi se poremetilo biračko telo u Srbiji. To znači da je neko ipak bio spreman da kladionicama, pazite, kladionicama, nadoknadi svestan gubitak novca. Ne verujem da bi one tek tako izašle u susret vladajućem režimu, nameštale kvote i gubile novac. Pretpostavljam da je došlo do nekog dogovora ili da su bile ucenjene iz nekih ranijih razloga, zbog usluga koje im je režim činio. Kada se neko nađe u poziciji objektivnog posmatrača i želi da bude objektivan, nema elementarne podatke u javnosti. Nema dovoljno podataka koje bi mogao da prikupi od bilo koje nevladine organizacije ili istraživačkih kuća koje se bave tim temama, kako bi mogao validno da komentariše situaciju. Ono što je doprinelo ovoj, kako je nazivam, grandioznoj pobedi studentske liste jeste i to što je sam tokom kampanje bio kritičan prema pojedinim stavovima studenata koje su iznosili, kao i prema tome što nisu davali odgovore na neka od najvažnijih pitanja - za Kurir televiziju, rekao je Vuletić.

01:44 REZULTATI IZBORA I BUDUĆI POTEZI: Jerković i Vuletić za Kurir televiziju o političkim porukama glasanja Izvor: Kurir televizija

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