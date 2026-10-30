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Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji potpuno su promenili politički odnos snaga u zemlji i stvorili novu realnost, u kojoj je Socijalistička partija Srbije (SPS) prvi put u svojoj istoriji ostala ispod cenzusa sa nešto više od dva odsto glasova i nema poslanike u Skupštini Srbije!

U svetlu nove situacije, lider SPS Ivica Dačić izjavio je da su svi članovi rukovodstva ponudili ostavke, o čemu će se odlučivati na sednici Glavnog odbora. Kongres je, kako se saznaje, pomeren sa decembra ove na februar sledeće godine, a mnogi se pitaju ne samo kakva budućnost čeka najstariju i jednu od najbogatijih partija u Srbiji, za koju se dugo verovalo da ima najstabilnije glasačko telo, već i da li ta politička budućnost uopšte postoji!

Analitičar Branko Radun govori za Kurir da SPS mora da se transformiše kao stranke i modernizuje politički pristup, inače neće opstati.

Branko Radun Foto: Kurir Televizija

- Znamo da je na ovim izborima došlo do referendumske atmsfere i sve manje stranke su bile potpoljene pa tako i SPS. Imali su lošu kampanju, maltene nepostojaću, i nisu imali još nekog saveznika uz sebe. Oni zaista imaju veliku imovinu, prostorije u Beogradu i širom Srbiji, snažnu infrastrukturu, ali je sve to džaba ako nemaju komunikaciju sa mlađim ljudima i ako se pretvaraju u nekakvu penzionersku stranku. Moaju da promene i politički pristup, da se moderenizuju, inače će propasti. Nisam neko ko veruje u priče o "stabilnom biračkom telu", već smatram da morate da se nametnete kao neko ko je odgovoran, ko se ne bavi opštim temama ili mestima, SPS se nije nametnuo kao levičarska stranka, koja se bovi pravima radnika, žena... - ocenjuje Radun i dodaje šta vidi kao ključni problem Socijalista.

- Ipak, njihov najveći problem nije bio ni to što su neki nazivali "gubitkom identitetea" zbog dugogodišnje koalicije sa SNS, a ni isključenje istaknutog člana Branka Ružiča u sred pripreme za izbore, sa kojim su otišli i neki odbori jer je bio čovek koji je bio po terenu sa članstvom, ali pitanje je da li bi prošli cenzus i sa Ružićem... Problem je što nisu imali nikakav kanal komunikacije sa mlađim ljudima, njihova straka nije postojala na mrežama, a za omladinu ako vas nema na mrežama onda vas i nema. Moraju da se obraćaju mladima, da koriste sve kanale komunikacije sa građanima, ali najvažnije da se postave kao zaštinici interesa građana. Identite je ideja i doslednost u sprovođenu iste. Ne mislim da je za njih sve izgubljeno i mislim da imaju šansu, ali moraju da izvrše unutrašnje reforme i takođe sve zaivisi od okolnosti koji će dalje vladati u državi - kaže Radun.

Ružić ne želi da komentariše izborni rezulatat SPS: Adresa je Studentski trg! I pre izbora iz ove partije već duže vreme su se čuli disonantni tonovi oko njihove bliske saradnje i koalicije sa SNS, a iz stranke je nekoliko meseci pred izbore isključen i nekada visoki funkiconer Branko Ružić zbog podrške studentskom pokretu. Ipak, Ružić nije nije želeo za Kurir da komentariše pad svoje bivše stranke ispod cenzusa, rekavši da se adresa za naša pitanja nalazi na Studentskom trgu u Beogradu (sedište SPS) ili kod političkih analitičara. Ružić je ranije najavio osnivanje sopstvene stranke.

Član Predsedništva Socijalista Ibro Ibrahimović ponovio je za Kurir da je njihova lista osvojila 2,17 odsto glasova i prvi put od 1990. godine ostao bez poslanika kako bi naglasio da "o takvom rezultatu treba govoriti otvoreno, jer je to jedini način da sledeći bude drugačiji." Iz njegovih reči se ipak može naslutii da samu stranku u narednom periodu očekuje reforme, ali i podmlađivanje vodećih kadrova, a da povrtak SPS u parlament vidi upravo u sa mladošću!

Ibro Ibrahimović, član Predsedništva SPS: Povratak u Skupštinu počinje onog dana kada mlad čovek u politici SPS-a prepozna sebe Foto: Kurir Televizija

- Na ovim izborima Srbija nije birala program, birala je stranu. Kada izlaznost dođe blizu 70 odsto i cela zemlja stane u dve kolone, treća lista teško dopire do birača, čak i uz jasan identitet. U toj podeli pokazalo se da do mlađih nismo stigli dovoljno snažno. Dačić je najavio Kongres u februaru, na kojem će rezultat biti temeljno analiziran. Verujem da taj Kongres treba da otvori duboku obnovu SPS-a, od kadrova do jezika kojim govorimo. Prvi korak su ljudi. Oni koji u svojoj sredini već imaju ime treba da postanu prepoznatljivi u celoj zemlji. Zato smena generacija pripada Statutu. Kada mlađi od 40 godina imaju zagarantovano mesto u Predsedništvu, promena postaje trajna - kazao je Ibrahimović.

Ibrohimović samtra da program SPS mora da krene od "života onih koji tek zasnivaju porodicu i traže svoje mesto u Srbiji, jer je država jaka onoliko koliko je siguran njen najmlađi radnik".

- Najteži deo je jezik. Ko politiku prati na telefonu, za nekoliko sekundi proceni da li mu se obraća neko ko ga razume. Taj jezik naši mladi članovi već znaju. Na stranci je da im prepusti reč. Obnovu vodi Dačić, kroz partijske organe. Tako vođena, ona okuplja članstvo i otvara put onima koji dolaze. Rasprava posle izbora je normalna i potrebna, jer pokazuje da je ljudima u stranci stalo. Ona pripada sednicama i argumentu, a odluku donosi Kongres. Ja ću sa ovim stavom doći pred Predsedništvo i Glavni odbor. Povratak u Skupštinu počinje onog dana kada mlad čovek u politici SPS-a prepozna sebe - ocenjuje Ibrhimović.

Ivica Dačić: Svi smo ponudili ostavke Predsednik SPS Ivica Dačić oglasio se na Istagramu sa tvrdnjama da je stranka bila "danima, nedeljama, mesecima i godinama izložena raznim lažima i specijalnim ratom."

- Objavljene su laži da niko ne oseća odgovornost zbog izbornog rezutata. Sramotno. Apsolutno svi članovi rukovodstva osećaju odgovornost i ponudili su ostavke. O tome će se razgovarati sledeće nedelje na sednici sa predsednicima opštinskih, okružnih, gradskih i pokrajinskih odbora, kao i na sednici Predsedništva. Posle toga će biti održana sednica GO gde će biti donete sve odluke. Jedno je sigurno, nije prvi put da SPS prolazi kroz ovakvu sutuaciju. Ja sam bio predsednik GO u Beogradu 2000. godine, i kada sam 6. oktobra zakazao sastanak došlo nas je samo 13. I tih 13 neustrašivih podiglo je Partiju kao Feniks. Nema predaje. Dogovor, sastanci, reforme i idemo dalje. Sa mnom ili bez mene, svejedno. Živela Socijalistička partija Srbije! - napisao je Dačić.

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