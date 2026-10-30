Politika
MITROPOLIT JOANIKIJE: Đukanović je nudio Mitropoliji da se odvoji od Beograda
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Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije izjavio je da je bivši crnogorski predsednik Milo Đukanović svojevremeno nudio sveštenstvu Mitropolije crnogorske-primorske da se "odvoje od Beograda i kažu šta im treba“.
Joanikije to rekao za RTV Podgorica, istakavši da je tome svedočio.
'Odvojte se od Beograda i recite šta vam treba’. Ja sam svedok toga. Nudio nam je to Đukanović. rekao je Mitropolit Joanikije.
(Kurir.rs/Tanjug)
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