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Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije izjavio je da je bivši crnogorski predsednik Milo Đukanović svojevremeno nudio sveštenstvu Mitropolije crnogorske-primorske da se "odvoje od Beograda i kažu šta im treba“.

Joanikije to rekao za RTV Podgorica, istakavši da je tome svedočio.

'Odvojte se od Beograda i recite šta vam treba’. Ja sam svedok toga. Nudio nam je to Đukanović. rekao je Mitropolit Joanikije.

(Kurir.rs/Tanjug)

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