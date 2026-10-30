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Prošireno predsedništvo Srpske liste usvojilo je danas šest zaključaka u kojima se, između ostalog, navodi da primaju k znaju rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji i poručuju da ostaju dosledni politici očuvanja mira, bezbednosti, institucionalne povezanosti sa Beogradom i zaštiti svakog Srbina na Kosovu I Metohiji.

Srpska lista dodaje da će se boriti za očuvanje postojećih radnih mesta srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, njihovih redovnih primanja i zaštite srpskih institucija u pokrajini, posebno Srpske pravoslavne crkve, njenih svetinja i imovine, kao i zdravstvenih i obrazovnih ustanova koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije.

Ističe se, takođe, da Srpska lista ostaje dosledna politici očuvanja mira, bezbednosti, institucionalne povezanosti sa Beogradom i zaštite svakog Srbina na Kosovu i Metohiji.

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 - Kao najveća i najsnažnija politička organizacija Srba na Kosovu i Metohiji, koja ima devet narodnih poslanika, deset gradonačelnika u svih deset opština sa srpskom većinom i dvotrećinsku većinu u skupštinama ovih opština, Srpska lista će nastaviti da se odlučno, odgovorno i beskompromisno bori za opstanak, interese i kolektivna i individualna prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji -  ističe se u zaključcima.

Srpska lista je pozvala sve političke aktere na teritoriji Kosova i Metohije, predstavnike javnog života i medije da momentalno obustave, kako je navedeno, širenje dezinformacija, neosnovanih tvrdnji i spekulacija kojima se unosi nemir među srpski narod, ugrožava poverenje u srpske institucije na Kosovu i Metohiji i stvara prostor vlastima u Prištini za nove jednostrane poteze usmerene protiv srpskog naroda i njegovih institucija.

- U ovom osetljivom trenutku neophodni su odgovornost, ozbiljnost i jedinstvo, a ne širenje straha i neizvesnosti među građanima", naglašava se u saopštenju.

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