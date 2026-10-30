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Studentska lista nikada neće priznati nezavisnost Kosova, izjavio je kandidat za poslanika ove liste Jugoslav Gašić, odbacujući kao neosnovane tvrdnje koje se, prema njegovim rečima, šire u javnosti o mogućem priznanju Kosova.

- Dobijam i informacije da se širi panika da će Studentska lista priznati Kosovo, što je apsolutni nonsens - rekao je Gašić za Radio KiM i dodao da je stav Studentske liste o ovom pitanju jasno definisan njenim programom i da nema prostora za drugačija tumačenja.

On je najavio i da sa Srpskom listom, koja je najveća politička partija srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, neće biti političke saradnje jer Studentska lista posmatraju Srpsku listu kroz politiku Srpske napredne stranke za koju tvrdi da je na Kosovu i Metohiji delovala katastrofalno.

- Srpska lista je bila izvođač radova SNS-a na teritoriji Kosova i Metohije, sa apsolutno katastrofalnim rezultatima. Ne želimo bilo kakav kontakt i bilo kakvu saradnju sa njima - rekao je Gašić Radio KIM-u.

Prema njegovoj oceni, izborni rezultati predstavljaju ozbiljan politički potres za Srpsku listu, čiji su predstavnici sada, kako smatra, pre svega zabrinuti za sopstvenu budućnost.