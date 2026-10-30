STUDENTSKA LISTA NEĆE PRIZNATI NEZAVISNOST KOSOVA! Jugoslav Gašić: Naš stav je jasno definisan programom i nema prostora za druga tumačenja!
Studentska lista nikada neće priznati nezavisnost Kosova, izjavio je kandidat za poslanika ove liste Jugoslav Gašić, odbacujući kao neosnovane tvrdnje koje se, prema njegovim rečima, šire u javnosti o mogućem priznanju Kosova.
- Dobijam i informacije da se širi panika da će Studentska lista priznati Kosovo, što je apsolutni nonsens - rekao je Gašić za Radio KiM i dodao da je stav Studentske liste o ovom pitanju jasno definisan njenim programom i da nema prostora za drugačija tumačenja.
On je najavio i da sa Srpskom listom, koja je najveća politička partija srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, neće biti političke saradnje jer Studentska lista posmatraju Srpsku listu kroz politiku Srpske napredne stranke za koju tvrdi da je na Kosovu i Metohiji delovala katastrofalno.
- Srpska lista je bila izvođač radova SNS-a na teritoriji Kosova i Metohije, sa apsolutno katastrofalnim rezultatima. Ne želimo bilo kakav kontakt i bilo kakvu saradnju sa njima - rekao je Gašić Radio KIM-u.
Prema njegovoj oceni, izborni rezultati predstavljaju ozbiljan politički potres za Srpsku listu, čiji su predstavnici sada, kako smatra, pre svega zabrinuti za sopstvenu budućnost.
- Srpska lista bila je ubeđena da će SNS pobediti na parlamentarnim izborima u Srbiji, zbog čega su izborni rezultati za njene predstavnike predstavljali veliko iznenađenje - ocenio je kandidat Studentske liste Jugoslav Gašić.