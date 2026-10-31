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Savet roditelja Devete beogradske gimnazije "Mihailo Petrović Alas" uputio je otvoreno pismu ministru prosvete u tehničkom mandatu Dejanu Vuku Stankoviću od koga traže da do ponedeljka, 2. novembra 2026. godine, u 15.00 časova, ispuni pet zahteva koje je Savet roditelja dostavio u dopisu od 29. oktobra.

Pismo objavljujemo u celosti.

"Ministre Stankoviću,

Zahtevamo da do ponedeljka, 2. novembra 2026. godine, u 15.00 časova, ispunite pet zahteva Saveta roditelja Devete gimnazije „Mihailo Petrović Alas“, dostavljenih u dopisu od 29. oktobra, i preduzmete mere iz svoje nadležnosti radi obezbeđivanja zakonitog rada škole.

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 Podsećamo Vas da smo protiv Tatjane Šuković i članova privremenog školskog odbora podneli krivične prijave, uz prateću dokaznu dokumentaciju. Posebno ukazujemo na prijavu od 16. oktobra, primljenu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu 19. oktobra 2026. godine, koja se odnosi na sumnje na lažno predstavljanje, preduzimanje radnji bez ovlašćenja, falsifikovanje službenih isprava, zloupotrebu službenog položaja i nesavestan rad u službi.

Dostavljena dokumentacija obuhvata rešenja Vašeg ministarstva, zapisnike sa sednica i odluke škole. Ona zahteva proveru ovlašćenja za odlučivanje u periodu između dva dokumentovana mandata privremenog organa upravljanja, zakonitosti odluka od 3. i 16. jula i konstituisanja organa 14. septembra, postupanja u vezi sa godišnjim odmorom i zamenom direktorke, kao i donošenja Godišnjeg plana rada pre njegovog razmatranja u Savetu roditelja.

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Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković Foto: Ministarstvo Prosvete

U odgovoru Ministarstva od 29. oktobra navedeno je da ne raspolažete konkretnim dokazima o sednicama i odlukama privremenog organa i da je za pokretanje nadzora potrebno podneti predstavku. Međutim, predstavka sa dokazima poslata je još 16. oktobra, a Vaše ministarstvo nas je 19. oktobra obavestilo da ju je prosledilo gradskoj inspekciji. Zapisnici su Vam neposredno dostavljeni i 28. oktobra.

Zahtevamo da objasnite kako je, nakon svega navedenog, u odgovoru Ministarstva moglo biti navedeno da konkretnim dokazima ne raspolažete i da predstavku tek treba podneti. Očekujemo da utvrdite ko je razmatrao dostavljenu dokumentaciju, koje su radnje preduzete i ko je odgovoran za eventualne propuste u postupanju.

Poverenje roditelja dodatno narušava činjenica da je za srednje obrazovanje zadužena Danka Nešović, protiv koje su, prema javno objavljenim informacijama, roditelji učenika Pete beogradske gimnazije podneli krivičnu prijavu, dok je o drugoj prijavi, uz navode o pisanim dokazima, javnost obavestio NSPRS. Podnošenje prijava samo po sebi ne utvrđuje krivicu, ali ovi navodi zahtevaju jasno izjašnjenje Ministarstva i uverljiv odgovor na pitanje kako obezbeđujete nepristrasno ispitivanje prijavljenih nepravilnosti. [1–3]

Postupanje Vaših saradnika ne umanjuje Vašu odgovornost za sopstvene odluke i propuštanja. Tehnički mandat ne oslobađa Vas obaveze da postupate u granicama zakonskih ovlašćenja. Dostavljeni dokazi zahtevaju razmatranje, proveru i obrazložen odgovor, kao i preduzimanje mera za koje se utvrdi zakonski osnov.

Pet zahteva Saveta roditelja:

Zahtevamo da u zakonitom postupku obezbedite:

Poništavanje postojećeg konkursa za direktora i ponavljanje postupka, nakon hitne provere prijavljenih nepravilnosti i utvrđivanja zakonskih razloga za poništavanje.

Razrešenje i zamenu sadašnjeg privremenog organa upravljanja, na osnovu utvrđenih zakonskih razloga i odgovornosti njegovih članova.

Imenovanje novog privremenog organa upravljanja u zakonitom sastavu, uz uvažavanje predloga da u njega bude uključeno šest već izabranih predstavnika roditelja i Nastavničkog veća, navedenih u našem dopisu, kao i hitno preduzimanje mera radi imenovanja redovnog školskog odbora.

Razrešenje direktorke Tatjane Šuković, na osnovu dostavljenih dokaza i utvrđenih zakonskih razloga.

Imenovanje vršioca dužnosti direktora iz kolektiva Devete gimnazije, na obrazloženi predlog kolektiva i uz ispunjenje zakonskih uslova.

Do navedenog roka zahtevamo pisano izjašnjenje o svakoj tački i dostavljanje donetih akata na adresu roditelji.deveta.gimnazija@gmail.com. Ukoliko smatrate da za ispunjenje nekog zahteva postoji zakonska prepreka, navedite konkretnu odredbu propisa, obrazložite njenu primenu i dostavite podatke o radnjama koje ste preduzeli i daljim koracima u okviru svojih ovlašćenja.

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Deveta beogradska gimnazija Foto: Grad Beograd

Upozoravamo Vas da svesno nepostupanje po dostavljenim dokazima, ukoliko se njime omogućava nastavak protivpravnog postupanja, može otvoriti i pitanje Vaše lične krivične odgovornosti. Ako se neobrazloženo nepostupanje nastavi i po isteku ovog roka, podnećemo krivičnu prijavu protiv Vas i drugih odgovornih lica. Od tužilaštva ćemo tražiti da ispita konkretne radnje i propuštanja, uključujući eventualno svesno pomaganje prijavljenim licima i postojanje drugih oblika saučesništva.

Javni poziv Višem javnom tužilaštvu u Beogradu

Pozivamo Više javno tužilaštvo u Beograduda bez odlaganja postupi po već podnetim krivičnim prijavama, prikupi potrebna obaveštenja, obezbedi dokaze i preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Ukoliko se nepostupanje Ministarstva nastavi, pozivamo tužilaštvo da ispita i odgovornost nadležnih za takvo postupanje. Tražimo da se utvrdi uloga svakog prijavljenog lica, ispita da li je postojalo povezano i organizovano protivpravno delovanje i da li je bilo svesnog pružanja institucionalne zaštite prijavljenima. Blagovremeno postupanje neophodno je radi zaštite učenika, zaposlenih i škole od daljih posledica eventualnih nezakonitosti.

Ministre Stankoviću, rok je ponedeljak, 2. novembar, u 15.00 časova. Učenici, roditelji i zaposleni Devete gimnazije očekuju konkretne odluke i obrazložene odgovore. Insistiraćemo na utvrđivanju odgovornosti svakoga ko je kršio zakon ili svesno omogućavao da se takvo postupanje nastavi.

Za Savet roditelja,

Irena Vukelja

predsednica Saveta roditelja Devete beogradske gimnazije".

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