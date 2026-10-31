Slušaj vest

Član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Miloš Garić izjavio je danas da bez obzira na određene turbulencije u državi,REM ne sme da odstupa od regulative, jer je to jedini garant stabilnosti i mogućnosti da se izbegnu negativne posledice.

- Zaista mogu da kažem da je jedan dobar signal što smo svi mi na prethodnoj sednici Saveta REM-a, svi članovi, pa i kolege i koleginice, kolega Šabić i koleginice koje su zajedno sa njim u toj grupi članova Saveta, iskazali nameru i odlučnost da se držimo zakona, da primenjujemo odredbe zakona i da ne dozvolimo da se izlazi iz okvira zakona uprkos nekim zahtevima, uprkos nečijim željama, uprkos nečijim pritiscima - rekao je on za Tanjug.

REM Foto: REM

Naveo je da pritisci postoje i da pretpostavlja da će ih biti i u budućnosti, ali da smatra da to nije dobar put.

- REM ne može da bude nezavisno telo ako u ime nekih ostvarenih sloboda počne da krši zakon i odstupa od zakona po zahtevu bilo koga, pa i po zahtevu novih vlasti ili bilo koga drugog. To jeste nešto što je načelo koga se moramo pridržavati, i meni je zato jako drago što sam to čuo i od koleginice Dubravke Valić Nedeljković na prošloj sednici, i od kolege Rodoljuba Šabića - rekao je Garić.

Prema njegovim rečima, članovi Saveta REM-a su određene odluke uspevali da donesu jednoglasno, ali je najveća podela nastajala prilikom odlučivanja o izricanju mera po prijavama protiv određenih medija.

- Predsednika Saveta smo izabrali jednoglasno i bile su odluke koje su donošene jednoglasno. Dakle, nije tačno da Savet REM-a nije mogao i nije uspevao da donosi određene odluke. Mi smo se delili u stavu po određenim pitanjima izricanja mera, po prijavama i po izveštajima stručnih službi koje su dolazile protiv određenih medija, između ostalog i protiv televizije Informer, i to su bile neke naše linije po kojima smo različito pristupali primeni onih zakonskih odredbi koje stoje i koje jesu vrlo stroge, restriktivne i ne ostavljaju mnogo prostora za članove Saveta u odlučivanju - objasnio je.

Dodao je da su članovi Saveta REM-a nezavisni pojedinci koji imaju pravo na svoje autonomne odluke, kao i da ne bi bilo potrebe da to telo postoji ukoliko bi se samo prepisivale odluke stručnih službi.

- Članovi Saveta su nezavisni ljudi. Imaju pravo na svoje autonomne odluke, zato i postoji Savet REM-a. Inače, da nije tako, pa zašto bi Savet REM-a postojao ako bi se samo prepisivale odluke stručnih službi i proglašavale za važeće? Ljudi imaju pravo na svoj stav i moramo da to sačuvamo jer to je nekakva vrsta demokratske tekovine, prava svih. Ako to po zakonu tako stoji, onda taj zakon mora tako da se primenjuje - rekao je Garić.

Naglasio je da zakon mora da se poštuje i u elementima koji se tiču obaveza medija jer se zakoni, kako je rekao, ne odnose samo na ono šta su REM i Savet REM-a dužni da urade.

- Zakon je u mnogo većoj meri okrenut onome šta mediji moraju, kako se mediji moraju ponašati, kakve su obaveze medija. Ja mislim da su mediji zaboravili na to. Mnogi novinari, mnogi urednici, mnoge redakcije, nisu ni pogledali Zakon o elektronskim medijima - poručio je Garić.

On je rekao da je u prošlosti upozoravao da bi trebalo da se obrati pažnja na to što piše u Zakonu o elektronskim medijima da bi se izbegle prijave i mere protiv medija. Istakao je da je očuvati jasnu liniju između slobode govora i govora mržnje, kao i da je neophodno da celokupno društvo radi na tome.

- Ovo je posao i zadatak celokupnog društva, svih medija, svih ljudi koji se nalaze i u ovoj oblasti koja se tiče primene zakona, dakle Savet REM-a, buduće Ministarstvo informisanja, Skupština Srbije, svi oni koji će moći da utiču na to kakva će uređenost medijskog prostora, posebno u elektronskim medijima, biti u nekoj budućnosti koja je pred nama - rekao je Garić.