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Predsednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je da su u prošlosti određene države članice Evropske unije postavljale različite uslove državama kandidatima za članstvo, ali da bi svi ti uslovi mogli da budu sitnica u odnosu na ono što Hrvatska već godinama ispostavlja Srbiji.

Štrbac je za Tanjug rekao da je Italija u prošlosti uslovljavala Sloveniju za članstvo u EU i da je kasnije Slovenija uslovljavala Hrvatsku, ali da bi hrvatsko uslovljavanje Crne Gore moglo da pokaže šta Srbija može da očekuje od Hrvatske.

- Svi su nekome nešto uslovljavali, ali ono što ja stalno govorim, pošto pratim odnose hrvatsko-srpske, da je onda sve to bila 'mala maca' u odnosu na ono što Hrvatska već ispostavlja godinama. Svi njihovi funkcioneri, bez obzira iz koje opcije dolazili, imaju nekoliko glavnih zahteva prema Srbiji. To se stalno ponavlja godinama, posebno kad su izbori, a uvek su neki izbori i tamo - naveo je on.

Naglasio je da Hrvatska insistira da se reši pitanje granice na Dunavu, ali da nesporazum postoji u načinu povlačenja granične linije, jer Srbija zahteva povlačenje linije po sredini Dunava, dok Hrvatska želi razgraničenje po katastru zato što je Dunav promenio tok zbog čega su određene parcele koje su pripadale Hrvatskoj ostale u Srbiji.

Štrbac je rekao da je drugo aktuelno pitanje na kom insistira Hrvatska, rešavanje pitanja nestalih u ratovima 90-ih i da se po njihovim podacima, trenutno 1.720 još traži, ali da nećete od Zagreba čuti da u toj brojci ima nešto više Srba nego Hrvata, tako da je i nama to u interesu. Dodao je da Veritas ima spisak nestalih na kom se nalazi oko 1.500 nestalih, kao i da se na zvaničnoj listi Međunarodnog komiteta Crvenog krsta ne nalaze svi nestali Srbi.

- Na toj listi od 1.700, a mi imamo još oko 500 koji nisu na toj listi, a nestali su zaista. I još jedan podatak što je interesantan, u Hrvatskoj ima oko 900 ekshumiranih, a neidentifikovanih posmrtnih ostataka i to je više od pola sa tog spiska koji se traže. Kad bi oni bili svi identifikovani, ta brojka bi se prepolovila. U toj brojci od oko 900 ima skoro 400 Srba, što sami Hrvati kažu - rekao je Štrbac.

01:53 Štrbac: Uslovi koje države EU postavljaju Srbiji manji od onoga što traži Hrvatska Izvor: Tanjug