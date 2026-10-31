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Studenti u blokadi upozorili su danas zaposlene u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i odgovorne u institucijama koje upravljaju javnom imovinom da je neovlašćeno uništavanje, uklanjanje, menjanje ili prikrivanje službene dokumentacije, u papirnom ili elektronskom obliku, nedopustivo i povlači zakonsku odgovornost, uključujući i krivičnu.

Sa svog naloga na Instagramu pozvali su sve zaposlene da sačuvaju kompletnu dokumentaciju, elektronske baze, službene evidencije i prepisku, istakavši da niko nema pravo da postupa po nezakonitim nalozima niti da uništava tragove svog postupanja, kao i da promena rukovodstva ne briše odgovornost.

Istovremeno zatražano je i hitno razjašnjenje okolnosti pod kojima su 28. oktobra 2026. godine objavljena dva oglasa za dugoročni zakup poslovnog prostora u Smederevu, u vlasništvu Zdravstvenog centra Smederevo i grada Smedereva.

- U pitanju su prostori u kojima se već obavlja apotekarska delatnost, a uslovi oglasa zahtevaju od ponuđača najmanje 300 apoteka, 700 zaposlenih farmaceuta, 50 milijardi dinara godišnjeg prihoda i najmanje 25 godina poslovanja u apotekarskoj delatnosti - navodi se u saopštenju i dodaje da je upitno zbog čega su propisani tako visoki uslovi za zakup prostora u kojima posluju svega tri apoteke i da li je njihov stvarni efekat ograničavanje konkurencije i onemogućavanje nastavka rada postojeće Apotekarske ustanove Smederevo.