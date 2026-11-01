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-Navršavaju se dve godine od tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Vreme koje je proteklo nije umanjilo bol, niti tugu koju naš grad nosi. Sa dubokim pijetetom sećamo se svih koji su stradali.. Njihovim najbližima upućujem izraze najdubljeg saučešća, svestan da nijedna reč ne može ispuniti prazninu koja je ostala- stoji na Instagramu gradonačelnika.

On je naglasio da se kao advokat i gradonačelnik čvrsto zalaže za potpuno utvrđivanje istine i odgovornosti, u skladu sa zakonom.