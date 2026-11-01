"VREME KOJE JE PROTEKLO NIJE UMANJILO BOL I TUGU" Gradonačelnik Žarko Mićin povodom godišnjice tragedije: Novi Sad nikada neće zaboraviti
Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin prisustvovao je jutros služenju pomena u Sabornoj crkvi svim postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu.
-Navršavaju se dve godine od tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Vreme koje je proteklo nije umanjilo bol, niti tugu koju naš grad nosi. Sa dubokim pijetetom sećamo se svih koji su stradali.. Njihovim najbližima upućujem izraze najdubljeg saučešća, svestan da nijedna reč ne može ispuniti prazninu koja je ostala- stoji na Instagramu gradonačelnika.
On je naglasio da se kao advokat i gradonačelnik čvrsto zalaže za potpuno utvrđivanje istine i odgovornosti, u skladu sa zakonom.
-To dugujemo stradalima, njihovim porodicama i svakom građaninu koji ima pravo na bezbednost i poverenje u institucije. Novi Sad će zauvek čuvati sećanje na postradale, sa poštovanjem i obavezom da nikada ne zaboravi- napisao je Mićin.