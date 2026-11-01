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Predsednik SPP-a Usame Zukorlić saopštio je na konferenciji za medije da je izborna lista „Usame Zukorlić – SPP – Pokret za ujedinjenje“ na ponovljenim biračkim mestima osvojila više od 300 glasova, čime je, prema njegovim rečima, obezbeđen dovoljan broj glasova za osvajanje poslaničkog mandata, prenosi Sandžak press.

Prema ranijim podacima, SPP-u je nedostajalo manje od 200 glasova za prelazak praga potrebnog za osvajanje poslaničkog mandata.

Zvanična potvrda konačnih rezultata očekuje se od Republičke izborne komisije.

Zukorlić je na X-u napisao da će "Sandžak imati jači parlamentarni glas".

"Hvala svakom ko je danas izašao na biračko mjesto, ko je poveo porodicu i komšije i ko je vjerovao do posljednjeg časa. Pokret za ujedinjenje ulazi u Skupštinu Srbije i Sandžak će imati jači parlamentarni glas. Ustrajno nastavljamo borbu za ravnopravnost, za razvoj, za posao i budućnost naših ljudi i u Sandžaku i širom Srbije. Manje podjela, više rezultata je amanet koji nosim u Skupštinu", napisao je on.

Prema podacima koje je večeras objavila CRTA, lista "Usame Zukorlić – SPP – Pokret za ujedinjenje" osvojila je poslanički mandat, dok je Studentska lista ostala bez jednog mandata u odnosu na prvobitnu projekciju.