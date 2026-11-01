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Lider opozicije Aleksandar Vučić negirao je večeras da je ministar u tehničkom mandatu Darko Glišić pobegao iz zemlje.

- Eno ga u štabu, sabira... sabira glasove. Od njega čekam da mi i to pošalje, između ostalog. Nego, imaju jedno mesto koje čekaju. Darko Glišić skoro nikad ne napušta zemlju. Opet je pobedio na Ubu, ubedljivo. On nikad ne napušta zemlju, skoro nikad. On ne voli da ide kao ovi drugi, ovi drugi jedva čekaju, ovo Pariz, Rim, Madrid, da im zadnjica vidi puta, što bih ja rekao. Divno je putovati, ali nije Darko taj, baš su promašili čoveka - rekao je on.

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