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Na današnjim ponovljenim vanrednim parlamentarnim izborima na 53 mesta "Ujedinjena Srbija" osvojila 4.769 glasa, a "Studentska lista" 4.638 glasa.

U procentima to iznosi: "Ujedinjena Srbija" osvojila je 43,4 odsto glasova, dok je "Studentska lista" osvojila 42,3 odsto. 

Pogledajte rezultate ponovljenih izbora po mestima u našem tekstu OVDE

Kurir.rs

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