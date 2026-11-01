Ponovljeni izbori
REZULTATI PONOVLJENIH IZBORA Lista "Ujedinjena Srbija" osvojila 130 glasova više: Dobili 43,4 odsto, "Studentska lista" 42,3 odsto
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Na današnjim ponovljenim vanrednim parlamentarnim izborima na 53 mesta "Ujedinjena Srbija" osvojila 4.769 glasa, a "Studentska lista" 4.638 glasa.
U procentima to iznosi: "Ujedinjena Srbija" osvojila je 43,4 odsto glasova, dok je "Studentska lista" osvojila 42,3 odsto.
Pogledajte rezultate ponovljenih izbora po mestima u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs
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