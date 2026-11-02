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Aleksandar Vučić je gostovao sinoć u emisiji Hit Tvit, gde je između ostalog govorio i o promenama koje predstoje, kao i o nastavku borbe za poverenje građana.

- Za mene je mnogo važnije da mi uredimo našu stranku sad, da je podmladimo, da tu dođe veliki broj novih lica, ljudi koji imaju svoju i nacionalnu ideju, ideologiju, ali ljudi koji su racionalni, koji razumeju i šta je Evropa, koji razumeju i šta su drugi naši interesi, i da imaju dovoljno hrabrosti da se bore za građane Srbije. Znate, večeras je ljudima u Srbiji to "druga strana ne može da razume" veoma važno, za bar, ne 1.750.000, već za 2.000.000 ljudi veoma važno to što sam se pojavio. Zato što oni mogu sebe da pronađu negde, i da vide da neko ko ih predstavlja sme da govori otvoreno, javno, da se nikome ne dodvorava, da ne izbegava političke sukobe, i da je tu, i da je spreman sebe da žrtvuje da ne bi žrtvovao narod i građane - rekao je on.

Potom je govorio i o promenama koje su potrebne u stranci.

- Mi moramo sebe da promenimo da bismo mogli da budemo dovoljno kredibilna alternativa, jer uz sve ovo što bih ja mogao da vam kažem da su se čudne stvari dešavale i sa društvenim mrežama i sa hiljadu drugih stvari gde rade razne zapadne agencije, dakle, gde jedan saobraćaj zaustave, stave ga u senku ili usporе, a drugi pojačaju na n-ti stepen, i hiljadu tih stvari mogu da se žalim. Ono što sam ja osetio kod ljudi, to je da su ljudi verovali da mi jesmo bahati, da jesmo arogantni, da ima mnogo ljudi koji su zloupotrebljavali vlast, i protiv toga moramo da se izborimo, i moramo da dovedemo one ljude za koje će ljudi da budu sigurni da će da rade drugačije. Dakle, moramo da pođemo od sebe, do svoje krivice, do svojih grešaka, da to rešavamo, a kada to rešimo, da idemo otvorena srca i hrabro u borbu za poverenje građana. Ta borba neće biti laka; u ovim uslovima je ona nemoguća. Ja ovo što večeras radim, ne radim zbog političke borbe. Ja ovo radim zbog budućnosti, da ostane zabeleženo i šta sam rekao, i da budem sasvim iskren, da delu ljudi u Srbiji je nešto lakše u ovakvim uslovima voditi političku borbu - kazao je Vučić.

Rekao je i da poslanici te liste neće opstruirati konstituisanje Narodne skupštine i da će u radu te institucije učestvovati.