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Prvi kandidat na Studentskoj listi Ilija Srdanović izjavio je da će prvi korak te liste kada formira Vladu biti uspostavljanje vladavina prava i naveo da je "još rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara".

Srdanović je rekao da će, kada Republička izborna komisija posle ponavljanja glasanja na više od 50 biračkih mesta, proglasi konačne rezulte, početi odbrojavanje dana do konstituisanja nove Vlade.

Vladavina prava prvi korak

"Prvi koraci nove Vlade biće vezani za vladavinu prava i preuzimanje najvažnijih upravljačkih mehanizama u izvršnoj vlasti, koje će da obezbede jednakost za sve. Još je rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara. Tek kada dobijemo konačne rezultate izbora možemo da govorimo o tome", naveo je Srdanović.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kada je reč o budućem premijeru i ministrima, rekao je da za te pozicije ima više kvalitetnih kandidata na listi, ali da je o tome još rano govoriti.

Postupci za potvrđena krivična dela

Srdanović je rekao da će, ukoliko ima potvrda o učinjenim krivičnim delima od strane bilo kog lica, koje je učesnik u političkom ili bilo kom drugom delu života, u ekonomiji, privredi, javnom sektoru, tužilaštvo pokrenuti postupak.

Sloboda medija kao temeljna vrednost

Govoreći o medijima, naveo je da je u programu Studentske liste temeljna vrednost društva - sloboda medija za sve i da "sloboda uređivačke politike mora da bude poštovana u skladu sa našim zakonom".